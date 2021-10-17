إطارات طائرة مصرية تنفجر أثناء هبوطها في مطار كلوج نابوكا

انفجرت إطارات طائرة تابعة لشركة "فلاي إيجيبت" المصرية قادمة من الغردقة، لدى هبوطها في مطار كلوج نابوكا الدولي برومانيا، ما أدى إلى اندلاع النيران في الجزء الخلفي من جهاز الهبوط.

موقع تابناك الإخباري_وأعلن مدير المطار ديفيد تشيسيو، أن الطائرة كانت تقل 113 راكبا، وأن الإطارات الأربعة في جهاز الهبوط الخلفي تحطمت.

وأشار إلى أن السبب المحتمل قد يكون هبوطا سريعا للغاية، لكن الفحوصات التي سيتم إجراؤها من قبل متخصصين ستؤكد ذلك أو تنفيه.

ووفقا لمفتشية حالات الطوارئ، هبطت الطائرة على مدرج مطار كلوج نابوكا الدولي والنيران مشتعلة في الجزء الخلفي لجهاز الهبوط.

وقالت المفتشية، "تم إخماد الحريق من قبل وحدة حماية أمن الدولة. وجرى نشر قوات من وحدة دعم الأمن في كلوج. وتم إجلاء جميع الركاب بشكل طبيعي. في الوقت الحالي، لا يحتاج أحد إلى رعاية طبية".

وأكدت مصادر مطلعة على أن الطائرة من طراز بوينغ 7 - B 737، كانت قادمة من مطار الغردقة في مصر إلى مطار كلوج نابوكا برومانيا برحلة تحمل الرقم FT 3101