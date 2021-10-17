روسيا والصين تواصلان التدريبات البحرية المشتركة

واصلت روسيا والصين تدريباتها البحرية المشتركة في بحر اليابان والمخطط لها بعد حادث طرد مدمرة أمريكية يوم الجمعة.

موقع تابناك الإخباري_وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أمس إن المدمرة الأمريكية "تشافي" التي تعمل في بحر اليابان منذ أيام "اقتربت من المياه الإقليمية لروسيا" حوالي الساعة الخامسة بعد الظهر و"حاولت عبور الحدود".

من جهتها، نفت واشنطن اتهامات أطلقتها موسكو بأن سفنا حربية أمريكية قد اقتربت بشكل كبير من المياه الإقليمية الروسية، بعد اقتراب سفينتين حربيتين روسية وأميركية بدرجة خطيرة من بعضهما في بحر اليابان الجمعة.

وأكدت البحرية الأمريكية في بيان أن ما ورد "خاطئ"، مضيفة إن السفينة "يو إس إس تشافي" كانت "تنفذ عمليات روتينية في المياه الدولية لبحر اليابان".

ووصفت التعامل بين السفينتين بأنه كان "آمنا ومهنيا".