لاستمرار التعاون بين الحكومة السورية والمفوضية السامية للاجئين

استقبل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في مقر الوزارة، اليوم الاحد المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي والوفد المرافق، وبحث الجانبان مجالات التعاون بين الحكومة السورية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

موقع تابناك الإخباري_وشدد الوزير المقداد خلال اللقاء على أهمية استمرار وتعزيز التعاون بين الحكومة السورية والمفوضية السامية للاجئين، مستعرضاً الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لتسهيل عودة المهجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم.

وأكد المقداد حرص الحكومة السورية على التعاون مع المفوضية في هذا المجال على أساس الحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة سوريا أرضاً وشعباً بعيداً عن محاولات بعض الأطراف استخدام هذا الملف لأهداف سياسية تتناقض مع مصلحة السوريين ومع الطابع الإنساني البحت له.

وشرح الوزير المقداد التداعيات الاقتصادية الكبيرة التي تخلفها الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وتأثيرها على عودة المهجرين السوريين ولا سيما أن هذه الإجراءات تحد من قدرة الدولة والمنظمات الإنسانية العاملة في سورية على تأمين المتطلبات الأساسية للراغبين بالعودة.

بدوره أكد غراندي ارتياحه للتعاون القائم بين المفوضية والحكومة السورية، مستعرضاً النشاطات والمبادرات التي تقوم بها المفوضية في سبيل المساهمة في تهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ومعرباً عن استعداد المفوضية للاستمرار في حشد كل الإمكانيات وتسخيرها من أجل تأمين المتطلبات الأساسية للعودة.‏

وشدد غراندي على التزام المفوضية بالعمل وفق أهدافها الإنسانية فقط وحرصها على الابتعاد عن أي أجندات سياسية.