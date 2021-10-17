حماس تنعى الشهيد مدحت الصالح: الاحتلال يمثّل العدو الأوحد لهذه الأمة

نعت حركة حماس الأسير السوري الشهيد مدحت الصالح الذي استهدف من قبل الإحتلال الاسرائيلي أمس السبت أثناء عودته إلى منزله في موقع عين التينة مقابل بلدة مجدل شمس المحتلة في الجولان المحتل.

ودانت حماس عبر تابناك هذه الجريمة الإسرائيلية قائلة، " لن توقف مقاومة أهلنا في الجولان وسوريا وفلسطين لأن الاحتلال يمثّل العدو الأوحد لهذه الأمة".

*حماس: حكمة المقاومة اللبنانية لن تجرها الى مربع الفتنة الداخلية

حيّت حركة حماس المقاومة اللبنانية التي دعمت القضية الفلسطيينة، لافتة الى ان المقاومة في لبنان لديها الحكمة بحيث لا تجر الى مربع الفتنة الداخلية".

وأكد القيادي في حماس اسماعيل رضوان أنه "لا بد من المحافظة على الوحدة الوطنية وتفويت الفرصة على المصوبين للفتنة لاسميا الاسرائيليين والامريكيين".

أضاف: "يجب الحرص على تحقيق الوحدة بالوقوف صفا واحدا لمواجهة الفتنة".