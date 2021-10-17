النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۸مشاهدات
‍ پ

حماس تنعى الشهيد مدحت الصالح: الاحتلال يمثّل العدو الأوحد لهذه الأمة

رمز الخبر: ۵۸۷۶۷
تأريخ النشر: 17 October 2021

نعت حركة حماس الأسير السوري الشهيد مدحت الصالح الذي استهدف من قبل الإحتلال الاسرائيلي أمس السبت أثناء عودته إلى منزله في موقع عين التينة مقابل بلدة مجدل شمس المحتلة في الجولان المحتل.

ودانت حماس عبر تابناك هذه الجريمة الإسرائيلية قائلة، " لن توقف مقاومة أهلنا في الجولان وسوريا وفلسطين لأن الاحتلال يمثّل العدو الأوحد لهذه الأمة".

*حماس: حكمة المقاومة اللبنانية لن تجرها الى مربع الفتنة الداخلية

حيّت حركة حماس المقاومة اللبنانية التي دعمت القضية الفلسطيينة، لافتة الى ان المقاومة في لبنان لديها الحكمة بحيث لا تجر الى مربع الفتنة الداخلية".

وأكد القيادي في حماس اسماعيل رضوان أنه "لا بد من المحافظة على الوحدة الوطنية وتفويت الفرصة على المصوبين للفتنة لاسميا الاسرائيليين والامريكيين".

أضاف: "يجب الحرص على تحقيق الوحدة بالوقوف صفا واحدا لمواجهة الفتنة".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مقتل 10 أشخاص وفقدان 11 أخرين جراء الأمطار الغزيرة بولاية كيرالا الهندية
تظاهرات واحتجاجات في أكثر من منطقة ضد نتائج الإنتخابات الأخيرة
تسوية أوضاع مسلحين ومطلوبين في قرى جديدة بريف درعا
الصحة الايرانية تتسلم شحنة من لقاحات استرازانيكا المضادة لكورونا من بولندا
الحكومة تعلق الحوار مع المعارضة بعد تسليم أليكس صعب لواشنطن
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وشرطة الإحتلال تعتقل موظف أوقاف
السفير القطري ونائبه يصلان قطاع غزة مساء اليوم
أول صلاة "بلا تباعد" في الحرم المكي منذ أكثر من عام
الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم بوباء كورونا
مواجهات واعتقالات بين شبان مقدسيين وقوات الاحتلال في باب العامود ومخيم شعفاط
طاقم سينمائي روسي يعود إلى الأرض بعد تصوير أول فيلم في الفضاء
تظاهرة حاشدة في روما تطالب بحظر اليمين المتطرف
الأسير القواسمي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 88 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري
إطارات طائرة مصرية تنفجر أثناء هبوطها في مطار كلوج نابوكا
روسيا والصين تواصلان التدريبات البحرية المشتركة
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 16-10-2021
الصدر ينتقد المالكي وحزب الدعوة ويدعوهم الى كشف المدعين والمنتمين لهم والمتلطخة أيديهم بالفساد والدماء في الموصل والمحافظات
الحكيم والفياض يبحثان تطورات المشهد السياسي في العراق ونتائج الإنتخابات ومدى تأثيرها على المرحلة القادمة
الحكيم للحلبوسي: يجب الا تكون نتائج الإنتخابات سببا في انسداد سياسي جديد
اشتباكات عنيفة بين قوات من الأمن الفلسطيني ومسلحين في الخليل
المفوضية تعلن نتائج الانتخابات بعد انتهاء العد والفرز اليدوي
لوحة "الفتاة مع البالون" لبانكسي تباع بـ 25,5 مليون دولار
أنصار الله تدين الاعتداءات الإجرامية في أفغانستان ولبنان وسوريا
البعثة الأممية تصدر تقريرها حول أبرز مكامن الخلل في الانتخابات البرلمانية المبكرة
جعجع يهاجم الرئيس عون ويعترف بالمسؤولية عن كمين الطيونة: ما شهدناه بالأمس هو ميني 7 أيار
المعايير الدولية لعمل القضاء: بيطار والخروج عن المألوف
كلمة للسيد نصر الله الإثنين المقبل عند الساعة الثامنة والنصف مساء
وزير لبناني سابق: دور السفارة الامريكية وجعجع كان جر لبنان الى حافة الانهيار/ تصريحات اعضاء الكونغرس تُظهر مدى تورّطهم
تسونامي من الحمم البركانية على جزيرة لابالاما وإجلاء آلاف السكان
تواصل أعمال إزالة برج الجوهرة المدمر وسط مدينة غزّة