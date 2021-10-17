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الجبهة الشعبية تدين اغتيال الأسير مدحت الصالح: دماؤه لن تذهب هدرًا

رمز الخبر: ۵۸۷۶۶
تأريخ النشر: 17 October 2021

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن جريمة اغتيال الأسير السوري مدحت الصالح على يد سلطات الإحتلال الإسرائيلي جريمة كبيرة مدانة مرفوضة.

وفي تصريح لتابناك ، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر، "إن دماء الشهيد الصالح لن تذهب هدرًا والمقاومة سترد على هذه الحريمة البشعة".

واستشهد الاسير السوري المحرر مدحت الصالح، أمس السبت متأثرا بإصابته برشقات نارية أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه أثناء عودته إلى منزله في موقع عين التينة مقابل بلدة مجدل شمس المحتلة بالجولان المحتل.

*الجبهة الشعبية: سوريا أفشلت المؤامرة الكونية ضدها وتنتصر على الامبريالية

تحدثت الجبهة الشعبية عن زيارة وفدها الى سوريا مؤخرا، متحدثة عن لقاء حدث وتناول المستجدات على الساحة السورية، حيث هنأ الوفد بإنتصار سوريا وفشل المؤامرة الكونية ضد الشعب والدولة السورية.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة جميل مزهر أننا "أمام سوريا التي تستعيد عافيتها وقوتها كركن اساسي داعم للمقاومة والشعب الفلسطيني".

ولفت الى أنه جرى خلال الزيارة التأكيد على "محاولات اعادة بناء مخيم اليرموك وعودة الشعب الى المخيم".

ولفت الى ان "سوريا تنتصر على الامبريالية التي تحاول تدمير الدولة السورية".

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