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الهيئة التنسيقية للمقاومة:

التلاعب الأجنبي بنتائج الانتخابات وتزويرها بإشراف حكومي أدى لفشل المفوضية

أصدرت الهيئة التنسيقية للمقاومة في العراق بيانًا اليوم الأحد، أكدت من خلاله أن التلاعب الأجنبي بنتائج الانتخابات وتزويرها بإشراف حكومي أدى لفشل المفوضية.
رمز الخبر: ۵۸۷۶۳
تأريخ النشر: 17 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقالت الهئية في بيانها، "إن عجز وقوف المفوضية بوجه الإرادات الخارجية قد يتسبب بإيصال البلد لحافة الهاوية".

وأضاف البيان، "كنا نتوقع من المفوضية تصحيح المسار الخاطئ لتفادي وقوع الأزمة".

وفيما يلي نص البيان كاملًا:

"بسم الله الرحمن الرحيم
(وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)
صدق الله العليّ العظيم

يا أبناء شعبنا العراقيّ الجريح

إن تلاعب الأيادي الأجنبيّة في نتائج الانتخابات وطرق تزويرها الفاضح بإشراف حكوميّ أدّى بالنتيجة إلى فشل أداء عمل المفوضيّة وعجزها عن الوقوف بوجه الإرادات الخارجيّة، وهو ما قد يتسبب بإيصال البلد إلى حافة الهاوية.

لقد كنا نتوقع من المفوضيّة تصحيحاً لهذا المسار الخاطئ لتفادي وقوع الأزمة، إلا أننا رأينا إصراراً مُريباً لتأزيم الوضع عن طريق الاستمرار بالسير في الاتجاه الخطأ.

إن المقاومة العراقية كانت وستبقى سدّاً منيعاً بوجه كل المشاريع الخبيثة التي تستهدف أبناء شعبنا الأبيّ، وتؤكد أن من حق العراقيين الخروج احتجاجاً على كل من ظلمهم، ورفض الإذعان الى مطالبهم، وصادر حقهم؛ وعليه نحذر تحذيراً شديداً من أن أيّ محاولة اعتداء أو مساس بكرامة أبناء شعبنا في الدفاع عن حقوقهم، وحفظ حشدهم المقدّس؛ فضلا عن إخراج القوات الأجنبية من بلدهم، فإنها سَتُواجَه برجال قُلُوبُهُمْ كَزُبَرِ الْحَدِيدِ، وقد خَبِرَتْهُم سوحُ القتال، ولاتَ حين مندم."

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