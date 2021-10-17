النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۲۶مشاهدات
‍ پ

أردوغان قبيل مغادرته الى جولة إفريقية: تركيا شريك إستراتيجي للدول الإفريقية

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العلاقات التي تربط بلاده بالدول الإفريقية بأنها استراتيجية.
رمز الخبر: ۵۸۷۶۲
تأريخ النشر: 17 October 2021

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك في مؤتمر صحفي باسطنبول قبيل قيامه بجولة إفريقية تشمل أنغولا وتوغو ونيجيريا خلال الفترة بين 17 و20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال أردوغان، "تبرز تركيا كشريك إستراتيجي للدول الإفريقية مع تجاوز حجم تجارتنا 25 مليار دولار بنهاية 2020".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه أدى 38 زيارة إلى 28 دولة إفريقية حتى اليوم كرئيس للوزراء ورئيس للجمهورية.

وعن زيارته لتوغو وأنغولا، أكد الرئيس التركي أنّها تتمتع بأهمية خاصة كونها الأولى رسميا على مستوى رئاسة الجمهورية.

وشدد أردوغان على أنّ بلاده تواصل تعزيز التقارب مع القارة الإفريقية في كافة المجالات

وقال، "لا ننظر أبدا إلى علاقات التعاون مع الدول الإفريقية على أنها قصيرة الأمد وفي خدمة مصالحنا"

كما أشار الرئيس التركي، إلى تقديم بلاده معدات ومستلزمات طبية، لـ 159 دولة و12 مؤسسة دولية من أجل مساعدتها في مكافحة وباء كورونا.

وجدد أردوغان تعهد تركيا ببذل ما بوسعها لتقديم لقاحها المحلي "توركوفاك" كدعمٍ لكافة الدول التي بحاجة الى اللقاحات، عند جهوزه.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مقتل 10 أشخاص وفقدان 11 أخرين جراء الأمطار الغزيرة بولاية كيرالا الهندية
تظاهرات واحتجاجات في أكثر من منطقة ضد نتائج الإنتخابات الأخيرة
تسوية أوضاع مسلحين ومطلوبين في قرى جديدة بريف درعا
الصحة الايرانية تتسلم شحنة من لقاحات استرازانيكا المضادة لكورونا من بولندا
الحكومة تعلق الحوار مع المعارضة بعد تسليم أليكس صعب لواشنطن
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وشرطة الإحتلال تعتقل موظف أوقاف
السفير القطري ونائبه يصلان قطاع غزة مساء اليوم
أول صلاة "بلا تباعد" في الحرم المكي منذ أكثر من عام
الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم بوباء كورونا
مواجهات واعتقالات بين شبان مقدسيين وقوات الاحتلال في باب العامود ومخيم شعفاط
طاقم سينمائي روسي يعود إلى الأرض بعد تصوير أول فيلم في الفضاء
تظاهرة حاشدة في روما تطالب بحظر اليمين المتطرف
الأسير القواسمي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 88 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري
إطارات طائرة مصرية تنفجر أثناء هبوطها في مطار كلوج نابوكا
روسيا والصين تواصلان التدريبات البحرية المشتركة
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 16-10-2021
الصدر ينتقد المالكي وحزب الدعوة ويدعوهم الى كشف المدعين والمنتمين لهم والمتلطخة أيديهم بالفساد والدماء في الموصل والمحافظات
الحكيم والفياض يبحثان تطورات المشهد السياسي في العراق ونتائج الإنتخابات ومدى تأثيرها على المرحلة القادمة
الحكيم للحلبوسي: يجب الا تكون نتائج الإنتخابات سببا في انسداد سياسي جديد
اشتباكات عنيفة بين قوات من الأمن الفلسطيني ومسلحين في الخليل
المفوضية تعلن نتائج الانتخابات بعد انتهاء العد والفرز اليدوي
لوحة "الفتاة مع البالون" لبانكسي تباع بـ 25,5 مليون دولار
أنصار الله تدين الاعتداءات الإجرامية في أفغانستان ولبنان وسوريا
البعثة الأممية تصدر تقريرها حول أبرز مكامن الخلل في الانتخابات البرلمانية المبكرة
جعجع يهاجم الرئيس عون ويعترف بالمسؤولية عن كمين الطيونة: ما شهدناه بالأمس هو ميني 7 أيار
المعايير الدولية لعمل القضاء: بيطار والخروج عن المألوف
كلمة للسيد نصر الله الإثنين المقبل عند الساعة الثامنة والنصف مساء
وزير لبناني سابق: دور السفارة الامريكية وجعجع كان جر لبنان الى حافة الانهيار/ تصريحات اعضاء الكونغرس تُظهر مدى تورّطهم
تسونامي من الحمم البركانية على جزيرة لابالاما وإجلاء آلاف السكان
تواصل أعمال إزالة برج الجوهرة المدمر وسط مدينة غزّة