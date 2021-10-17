بينت سعيد لنتائج انتخابات العراق وأحداث الطيونة: هناك قوى سئمت من تأثير إيران

زعم رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت أنّ "النفوذ الإيراني وراء الأحداث الأخيرة في بيروت وبغداد"، في إشارة إلى أحداث الطيونة وفوز الكتلة الصدرية بـ73 مقعداً في انتخابات العراق.

موقع تابناك الإخباري_وقال بينيت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الأحد، "نتابع التطورات في لبنان والعراق ونرى فيهما قوى قد سئمت من السيطرة الإيرانية التي تتمثل بحزب الله في لبنان وبالميليشيات الشيعية في العراق التي تكبدت ضربة قاسية في الانتخابات التي أجريت هناك الأسبوع الماضي".

وأضاف بينيت "كل مكان يدخله الإيرانيون يدخل في دوامة من العنف والفقر وعدم الاستقرار والفشل. آمل أن الشعبين اللبناني والعراقي سيتمكنان من التحرر من قبضة الحرس الثوري الإيراني الخانقة وأن يبنيا لهما مستقبلا أفضل".

وكان نائب رئيس الأركان السابق وعضو الكنيست يائير غولان قد تطرّق في مقابلة مع القناة السابعة، إلى كمين الطيونة، قائلاً: "نحن بعيدون عن حرب. يمكن النوم باطمئنان".

هذا ووجهت العديد من الشخصيات الدينية والسياسية في لبنان اصابع الإتهام إلى الكيان الإسرائيلي في كمين الطيونة، وأنه يأتي في سياق مشاريع تل أبيب القديمة الجديدة، وكنتاج لخطط العمليات الأميركية الإسرائيلية التي تعاملت مع لبنان كساحة فوضى وقتل وتصفيات.