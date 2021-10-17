المنفي يلتقي القائد العام المؤقت للجيش الليبي ويبحث معه عددا من القضايا الداخلية

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس السبت، بمدينة طبرق، مع القائد العام المؤقت للجيش الليبي عبد الرازق الناظوري.

موقع تابناك الإخباري_وتناول اللقاء الخطوات المهمة التي أنجزتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وإطلاق سراح الموقوفين من مختلف الأطراف.

كما بحث الاجتماع "مواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، للمساهمة في إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان نجاحها، والوصول للاستقرار والأمن والسلام في كل أنحاء ليبيا".

وكان المشير خليفة حفتر كلف عبد الرازق الناظوري بقيادة الجيش الليبي خلفًا له ولمدة ثلاثة أشهر.

وجاء في القرار أن الناظوري سيتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة وهو المنصب الذي يشغله المشير حفتر منذ عام 2015.

وأعلن حفتر تعيين خلفا مؤقتا له حتى 24 كانون الاول/ديسمبر، وهو موعد الانتخابات الرئاسية، في بيان صدر بعد أسبوعين من إقرار قانون انتخابي يتيح له الترشح ثم تولي منصبه العسكري مجددًا في حال عدم انتخابه.