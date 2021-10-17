وزير الصحة الايراني: تطعيم 71 مليون جرعة لقاح كورونا في البلاد

ان ايران تعد من حيث السرعة في التطعيم واحدة من افضل دول العالم لانها قامت بتطعيم 66 مليون جرعة في غضون شهرين.

اعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني بهرام عين اللهي بان التطعيم بلقاح كورونا في البلاد بلغ لحد الان نحو 71 مليون جرعة، معتبرا ايران بانها من اكثر الدول سرعة في عملية التطعيم في العالم.

وخلال لقائه السبت المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني في مدينة قم المقدسة قال عين اللهي: ان رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي يعتقد منذ البداية بان الاولوية الاولى للحكومة هي الصحة وادارة كورونا من اجل تحقيق الازدهار للاقتصاد وازالة القيود المفروضة بسبب تفشي المرض.

واضاف انه منذ فبراير لغاية يوليو الماضي تم تطعيم نحو 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا فقط وكانت هنالك موجات من المرض توفي خلالها عدد كبير من المرضى ولكن في ضوء الجهود الشاملة المبذلة من قبل الحكومة في توفير اللقاح والمشاركة منقطعة النظير من قبل القوات المسلحة والشعب والمتطوعين والطلبة الجامعيين فقد بلغ التطعيم لغاية الان نحو 71 مليونا.

وتابع قائلا: ان ايران تعد من حيث السرعة في التطعيم واحدة من افضل دول العالم لانها قامت بتطعيم 66 مليون جرعة في غضون شهرين.

واشارا الى انه تم لحد الان توفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تم تطعيم 71 مليون جرعة منها لحد الان وقال: سترد الى البلاد نحو 50 مليون جرعة جديدة من لقاح كورونا في غضون الاسبوعين القادمين.

واعرب وزير الصحة الايراني عن القلق من حدوث الموجة السادسة من تفشي فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة التطعيم من قبل الافراد الذي عزفوا عن هذا الامر لغاية الان وذلك بغية الحيلولة دون الدخول في موجة جديدة من المرض.