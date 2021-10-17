البحرين تمتنع عن اصدار التاشيرة لاعضاء المنتخب الايراني للتنس

حمیدرضا نداف، وامیرحسین بادي وسینا مقیمي وانوشا شاهقلي، وعلي یزداني وسامیار الیاسي.

أعلن الاتحاد الوطني للتنس اليوم الخميس أنه يتابع عبر الاتحاد العالمي للتنس واللجنة الأولمبية والخارجية الايرانية موضوع عدم إصدار الحكومة البحرينية تأشيرات لثلاثة من أعضاء المنتخب الايراني للتنس للمشاركة في كأس ديفيز بالبحرين.

وقال الاتحاد الوطني للتنس في بيان : رغم جهودنا لحصول اعضاء المنتخب الوطني على تأشيرة السفر إلى البحرين للمشاركة في بطولة كأس ديفيز للتنس لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، إلا أن البلد المضيف لم يصدر تأشيرة سفر لجميع اعضاء منتخبنا المشاركين في البطولة.

واضاف البيان: يتابع الاتحاد الإيراني حاليا، بالتشاور مع الاتحاد العالمي للتنس واللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الخارجية، حصول ثلاثة من اعضاء المنتخب الوطني على تأشيرات دخول الى البحرين وهم: انوشا شاهقلي، علي یزداني و سامیار الیاسي.

ويمثل المنتخب الوطني في بطولة كأس ديفيز: حمیدرضا نداف، وامیرحسین بادي وسینا مقیمي وانوشا شاهقلي، وعلي یزداني وسامیار الیاسي.

وتقام بطولة كأس ديفيز في مملكة البحرين خلال الفترة من 18وحتى 25 أكتوبر الجاري، بمشاركة 13 دولة وهي: الإمارات والسعودية وسنغافورة وسلطنة عمان واليمن وتركمانستان وقيرغيزستان وطاجيكستان ومنغوليا والعراق وكمبوديا وايران والبلد المستضيف البحرين.