إقامة حفل تكريم الشاعر الإيراني "حافظ الشيرازي" في بكين

وتحدث أساتذة هذه الجامعة عن أهمية قصائد حافظ وشخصيته العالمية في بداية مسابقة قراءة الشعر التي أقيمت بمناسبة هذا اليوم.

أقيم حفل تكريم الشاعر الإيراني الكبير "حافظ الشيرازي"برعاية المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدي الصين في جامعة بكين للدراسات الدولية .

وشارك مجموعة من الطلاب والمهتمين و أساتذة اللغة الفارسية في جامعة بكين للدراسات الدولية في الحفل الذي نظمته المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الصين والجامعة المذكورة بمناسبة اسبوع تكريم الشاعر الإيراني الشهير "حافظ الشيرازي".

وتحدث أساتذة هذه الجامعة عن أهمية قصائد حافظ وشخصيته العالمية في بداية مسابقة قراءة الشعر التي أقيمت بمناسبة هذا اليوم.

وقام الطلاب بقراءة القصائد الغنائية للشاعر الإيراني في المسابقة .

ويجري تعليم اللغة الفارسية وآدابها حاليًا في سبع جامعات صينية، بما في ذلك جامعة بكين للغات الأجنبية ، وجامعة شنغهاي ، وجامعة شي ان للغات الأجنبية ، وجامعة بكين للغات الأجنبية ( الفرع الثاني) ، وجامعة قوانغتشو ، وجامعة بكين الدولية للإدارة والأعمال.

یذکر أن يوم 12 أكتوبر يصادف في ايران يوم تكريم ذكرى الشاعر الايراني الكبير حافظ الشيرازي الذي تركت أشعاره إنطباعا تأصّل في الساحة الأدبية الايرانية والعالمية وجعل من أبياته نموذجاً نادراً وقوياً ومتحلياً بالجلال الأدبي فضلاً عن تحويل هذا الشاعر الى مفخرة إيرانية وعالمية.