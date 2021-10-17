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مسؤول برلماني: لتتابع باكستان اقتراح تأسيس غرفة المقايضة المشتركة مع ايران

واكد المسؤول الاقتصادي الباكستاني في هذا السياق، على ضرورة تعزيز دور الاسواق الحدودية وتسهيل الاجراءت الجمركية بين البلدين.
رمز الخبر: ۵۸۷۴۵
تأريخ النشر: 17 October 2021

اكد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الباكستانية "احمد اميرابادي"، على حكومة اسلام اباد، أن تتابع بجدية موضوع تاسيس غرفة المقايضة المشتركة مع ايران.

وقال "امير ابادي"، في لقائه اليوم السبت بمدينة كراتشي رئيس اتحادات الغرف التجارية الباكستانية "ناصر حيات" : ان عملية مقايضة السلع بالسلع تصب في تحسين الوضع الاقتصادي لدى الجانبين.

كما نوه بالعلاقات العريقة والقواسم المشتركة الثقافية بين ايران وباكستان؛ مؤكدا ان اواصر الاخوة التي تجمع بين شعبي البلدين لطالما شكلت دعامة رصينة من اجل توسيع التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين طهران واسلام اباد.

ودعا اميرابادي الى وضع برامج وخطط صحيحة لتوظيف الطاقات الوفيرة الاقتصادية والصناعية والزراعية، في خدمة مصالح الشعبين الايراني والباكستاني.

واقترح رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين ايران وباكستان، استخدام "الآلية المتاحة" للتعاون التجاري الثنائي وتسهيل الاجراءات المالية، وسط ظروف الحظر الاحادية المفروض من جانب واشنطن.

الى ذلك، اعتبر رئيس لجان الغرف التجارية في باكستان، اقتراح تاسيس غرفة المقايضة المشتركة مع ايران "مسارا جديدا للتعاون بين البلدين".

ولفت "حيات" في لقائه "اميرابادي" اليوم، انه هناك حاجة الى تعديل بعض القوانين المتعلقة بالتجارة في باكستان لمواصلة التعاون مع ايران.

واكد المسؤول الاقتصادي الباكستاني في هذا السياق، على ضرورة تعزيز دور الاسواق الحدودية وتسهيل الاجراءت الجمركية بين البلدين.

وصرح : ان اتحادات غرف التجارة الباكستانية ترغب في تعزيز علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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