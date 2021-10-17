سيتم التعامل بحزم مع اي تعرض لحركة النقل الايرانية

وحذر قائد البحرية الايرانية من التعرض للمصالح الايرانية في مياه خليج عدن بالقول: "سيتم التعامل بجدية مع اي تهديد يهدف لتعطيل حركة النقل الايرانية في منطقة خليج عدن".

اكد قائد البحرية الايرانية على انه سيتم التعامل بجدية وحزم مع اي تهديد يهدف لتعطيل حركة النقل الايرانية في منطقة خليج عدن.

ویذکر ان قائد البحرية الايرانية، الادميرال شهرام ايراني، قال في مقابلة تلفزيونية ان خمسة زوارق سريعة حاولت فجر اليوم الهجوم على ناقلة نفط ايرانية في خليج عدن للاستيلاء عليها.

وتابع: "القراصنة المجهزين بالاسلحة والعتاد ارادوا بطريقة ما الاقتراب من الناقلة وإلحاق الضرر بها، إلا انهم فروا بعد تبادل اطلاق النار مع المدمرة الايرانية "البرز"، المسؤولة عن الحفاظ على امن السفن الايرانية في هذه المنطقة من المياه الدولية منذ نحو شهرين".

وحذر قائد البحرية الايرانية من التعرض للمصالح الايرانية في مياه خليج عدن بالقول: "سيتم التعامل بجدية مع اي تهديد يهدف لتعطيل حركة النقل الايرانية في منطقة خليج عدن".