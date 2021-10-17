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عبد اللهيان:

على الاتحاد الاوربي التعامل بمسؤولية تجاه حقوق اللاجئين الافغان

كما ادان الامين العام لوزارة الخارجية النمساوية الاعمال الإرهابية الاخيرة في افغانستان، واضاف: "لدى ايران والنمسا مخاوف مشتركة بشأن داعش".
رمز الخبر: ۵۸۷۴۱
تأريخ النشر: 17 October 2021

شدد وزير الخارجية الايراني خلال لقائه الامين العام لوزارة الخارجية النمساوية، على ضرورة تعامل الاتحاد الاوروبي بجدية ومسؤولية تجاه حقوق اللاجئين الافغان.

ویذکر ان الامين العام لوزارة الخارجية النمساوية، بيتر لافينسكي، التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارته لايران لاجراء الجولة الخامسة من المحادثات السياسية بين البلدين.

في هذا الاجتماع ، وصف وزير الخارجية الايراني العلاقات بين ايران والنمسا بأنها قديمة وقال: "اننا نولي أهمية كبيرة لهذه العلاقات".

واعرب أمير عبداللهيان عن امله في زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وشكر النمسا على التبرع باللقاحات لايران، ودعا إلى مزيد من التعاون بين البلدين في مجال الاوبئة ولقاحات كورونا.

وشدد وزير الخارجية الايراني على ضرورة تعامل الاتحاد الاوروبي بمسؤولية تجاه حقوق اللاجئين الافغان، وادان صعود تنظيم داعش والجماعات التكفيرية في افغانستان، وادان الاعمال الإرهابية في الاسابيع الاخيرة في أفغانستان.

كما اشاد الامين العام لوزارة الخارجية النمساوية، بيتر لافنسكي ، بالعلاقات الودية بين ايران والنمسا، واعرب عن امله في إحياء الاتفاق النووي بمشاركة جميع الاطراف.

كما ادان الامين العام لوزارة الخارجية النمساوية الاعمال الإرهابية الاخيرة في افغانستان، واضاف: "لدى ايران والنمسا مخاوف مشتركة بشأن داعش".

كما اكد دعم النمسا لعقد اجتماعات مع جيران افغانستان لحل مشاكل البلاد.

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