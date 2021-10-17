النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۱مشاهدات
‍ پ
باقري كني:

اوروبا لم تتخذ اي خطوة مؤثرة وعملية بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي

ونوه الى الطاقات اللافتة الموجودة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا رغبة الشركات النمساوية للحضور في السوق الايرانية.
رمز الخبر: ۵۸۷۳۶
تأريخ النشر: 17 October 2021

اكد مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية علي باقري كني بان اوروبا لم تتخذ اي خطوة مؤثرة وعملية بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي.

وخلال استقباله في طهران يوم السبت وكيل وزارة الخارجية النمساوية السيد بيتر لاونسكي، الذي يزور طهران للمشاركة في الجولة الخامسة من المحاثات السياسية بين البلدين، اشار باقري الى الماضي العريق للعلاقات بين البلدين، واعتبرها رصيدا قيما.

وحول قضايا المنطقة اشار مساعد الخارجية الايرانية الى التطورات في اليمن وافغانستان وكذلك جهود الجمهورية الاسلامية الايرانية للمساعدة بخفض المشاكل فيهما وقال: ان الشعب اليمني يتعرض منذ 5 اعوام لاشد الهجمات العسكرية وان المتوقع من الدول الاوروبية المبادرة من الناحية الانسانية لوقف هذه المآسي.

واكد باقري كني التزام ايران بتعهداتها واضاف: ان اوروبا وبعد خروج اميركا من الاتفاق النووي ورغم انها لم تخرج من الاتفاق لم تتخذ اي خطوة مؤثرة وعملية في اطار التزاماتها.

من جانبه اشار وكيل وزارة الخارجية النمساوية الى عراقة العلاقات بين ايران والنمسا واضاف: ان الاحترام والتفهم المتبادل قد اسس للتعاون بين شعبي البلدين.

ونوه الى الطاقات اللافتة الموجودة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا رغبة الشركات النمساوية للحضور في السوق الايرانية.

واكد لاونسكي وفقا لارنا، بان بلاده تتفهم هواجس الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه اوضاع افغانستان، مشيدا باستضافة ايران للاجئين الافغان.

وحول قضية اليمن قال: اننا نسعى من خلال تقديم المساعدات الانسانية لخفض آلام الشعب اليمني حد الامكان.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مقتل 10 أشخاص وفقدان 11 أخرين جراء الأمطار الغزيرة بولاية كيرالا الهندية
تظاهرات واحتجاجات في أكثر من منطقة ضد نتائج الإنتخابات الأخيرة
تسوية أوضاع مسلحين ومطلوبين في قرى جديدة بريف درعا
الصحة الايرانية تتسلم شحنة من لقاحات استرازانيكا المضادة لكورونا من بولندا
الحكومة تعلق الحوار مع المعارضة بعد تسليم أليكس صعب لواشنطن
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وشرطة الإحتلال تعتقل موظف أوقاف
السفير القطري ونائبه يصلان قطاع غزة مساء اليوم
أول صلاة "بلا تباعد" في الحرم المكي منذ أكثر من عام
الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم بوباء كورونا
مواجهات واعتقالات بين شبان مقدسيين وقوات الاحتلال في باب العامود ومخيم شعفاط
طاقم سينمائي روسي يعود إلى الأرض بعد تصوير أول فيلم في الفضاء
تظاهرة حاشدة في روما تطالب بحظر اليمين المتطرف
الأسير القواسمي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 88 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري
إطارات طائرة مصرية تنفجر أثناء هبوطها في مطار كلوج نابوكا
روسيا والصين تواصلان التدريبات البحرية المشتركة
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 16-10-2021
الصدر ينتقد المالكي وحزب الدعوة ويدعوهم الى كشف المدعين والمنتمين لهم والمتلطخة أيديهم بالفساد والدماء في الموصل والمحافظات
الحكيم والفياض يبحثان تطورات المشهد السياسي في العراق ونتائج الإنتخابات ومدى تأثيرها على المرحلة القادمة
الحكيم للحلبوسي: يجب الا تكون نتائج الإنتخابات سببا في انسداد سياسي جديد
اشتباكات عنيفة بين قوات من الأمن الفلسطيني ومسلحين في الخليل
المفوضية تعلن نتائج الانتخابات بعد انتهاء العد والفرز اليدوي
لوحة "الفتاة مع البالون" لبانكسي تباع بـ 25,5 مليون دولار
أنصار الله تدين الاعتداءات الإجرامية في أفغانستان ولبنان وسوريا
البعثة الأممية تصدر تقريرها حول أبرز مكامن الخلل في الانتخابات البرلمانية المبكرة
جعجع يهاجم الرئيس عون ويعترف بالمسؤولية عن كمين الطيونة: ما شهدناه بالأمس هو ميني 7 أيار
المعايير الدولية لعمل القضاء: بيطار والخروج عن المألوف
كلمة للسيد نصر الله الإثنين المقبل عند الساعة الثامنة والنصف مساء
وزير لبناني سابق: دور السفارة الامريكية وجعجع كان جر لبنان الى حافة الانهيار/ تصريحات اعضاء الكونغرس تُظهر مدى تورّطهم
تسونامي من الحمم البركانية على جزيرة لابالاما وإجلاء آلاف السكان
تواصل أعمال إزالة برج الجوهرة المدمر وسط مدينة غزّة