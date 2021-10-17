فيضانات تجتاح أثينا وتتسبب بإغلاق المدارس والخدمات العامة

تسببت فيضانات غزيرة تجتاح اليونان منذ يومين بإغلاق المدارس في منطقة أثينا وألحقت أضراراً جسيمة في كل أنحاء البلاد وأدت إلى مقتل راعٍ في جزيرة بجنوب شرق البلاد.

موقع تابناك الإخباري_وتجتاح اليونان منذ الخميس عاصفة هي الثانية خلال أسبوع ضربت بشدة كلاً من أثينا والجزر الأيونية وشبه جزيرة خالكيذيكي الشمالية.

وأعلنت السلطات أن المدارس ومعظم الخدمات العامة في منطقة أثينا ستظل مغلقة الجمعة في إجراء احترازي. كما أغلِق طريق سريع رئيسي في العاصمة يقع على طول أحد الأنهار.

كذلك أدت العاصفة إلى تعطيل الأجهزة في مرصد أثينا الذي أبلَغ الخميس عن خطأ بوقوع زلزال قوته 5 درجات قرب جزيرة ناكسوس بجنوب شرقي العاصمة، قبل أن يعيد نشر تصويب.

وقال أستاذ إدارة الكوارث في جامعة أثينا إفثيميوس ليكاس في تصريح صحفي، "نحن في مرحلة أزمة مناخية. توجد حاجة إلى بنى تحتية جديدة".

وأشار رجال الإطفاء من جهتهم إلى تلقيهم اتصالات لطلب المساعدة تتعلق بـ1400 حادث على صلة بالفيضانات، بينها نحو 500 حادث في جزيرة كورفو.