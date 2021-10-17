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ميركل وأردوغان يبحثان ملفي اللاجئين وشرقي البحر المتوسط والعلاقات الثنائية بين أنقرة وبرلين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تؤكد في مؤتمر صحافي من تركيا اليوم أنها حثّت الرئيس إردوغان على اتباع الدبلوماسية في منطقة شرقي البحر المتوسط، إضافة إلى تقديم الدعم الأوروبي لتركيا في ملف اللاجئين.
رمز الخبر: ۵۸۷۳۳
تأريخ النشر: 17 October 2021

موقع تابناك الإخباري_أكدت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، أنها ناقشت مع الرئيس التركي رجب طيب إوردغان، ضرورة التركيز على "اتباع المنهجية الدبلوماسية والسياسة في منطقة شرقي البحر الأبيض المتوسط، وجزيرة قبرص"، لافتةً إلى "أهمية تقديم الاتحاد الأوروبي الدعم الكامل لتركيا في ملف اللاجئين".

وقالت ميركل خلال زيارتها لتركيا، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إنّها شددت على أهمية "تقديم دول الاتحاد الأوروبي الدعم الكامل لتركيا في ملف اللاجئين".

كما ناقشت ميركل مع الرئيس التركي الأوضاع في سوريا وليبيا، وأضافت/ "ركزنا على الأزمة السورية، والدور التركي الفعّال في استقبال العديد من المواطنين السوريين".

من جهته، أكد أردوغان خلال المؤتمر الصحفي أنه "استقبل العديد من اللاجئين من سوريا وأفغانستان"، موضحاً، أنّه "لا يمكننا تطبيق التجربة اليونانية بشأن رفض اللاجئين".

وأضاف أنه تناول مع المستشارة الألمانية "العلاقات الثنائية وقضايا أخرى ضمن أجندتنا بشكل مفصل".

وأكد مجددا على رغبة تركيا في تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، لافتا أنه أبلغ ميركل عن تطلعاته بخصوص ملفات عديدة أبرزها تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، وإعفاء الأتراك من تأشيرة السفر، وتحديث اتفاق 18 مارس/ آذار الخاص بملف المهاجرين.

وأعرب عن أمله في علاقات جيدة مع الحكومة الألمانية الجديدة، على غرار العلاقات الناجحة مع حكومة المستشارة أنجيلا ميركل.

وفي سياق آخر، عبر الرئيس التركي عن الطموح في رفع حجم التبادل التجاري مع ألمانيا إلى 50 مليار دولار.

وكانت ميركل وصلت اليوم السبت إلى قصر هوبر مدينة اسطنبول التركية للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، في زيارة وداع.

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