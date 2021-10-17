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مؤتمر الوحدة الاسلامية الـ35 ينطلق في 19 الجاري في طهران بمشاركة 514 شخصية من 39 دولة

أعلن أمين المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية الشيخ حميد شهرياري عن انطلاق مؤتمر الوحدة الاسلامية بدورته الخامسة والثلاثين تحت عنوان "الوحدة الاسلامية، السلام واجتناب الفرقة والنزاع في العالم الاسلامي"، من 19 الى 24 تشرين الاول / اكتوبر 2021، بشكل حضوري ومجازي، في العاصمة الايرانية طهران، بمشاركة 514 شخصية من 39 دولة في العالم.
رمز الخبر: ۵۸۷۳۱
تأريخ النشر: 17 October 2021

موقع تابناك اإخباري_واعلن الشيخ شهرياري، في مؤتمر صحفي في جامعة المذاهب والاديان في طهران، ان الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي سيلقي كلمة الافتتاح في المؤتمر فيما سيلقي رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف كلمة الختام.

واضاف شهرياري ان مؤتمر الوحدة سيناقش عدة محاور، هي: الحرب والسلام العادل، الاخوة الاسلامية ومكافحة الارهاب، الحرية الفكرية الدينية، القبول بالاجتهاد الديني ومعارضة التكفير والتطرف، التعاضد والتعاطف الاسلامي وتجنب التوترات والنزاعات، الاحترام المتبادل بين المذاهب الاسلامية، رعاية ادب الخلاف والامتناع عن التشاحن، تبيين خصائص الامة الواحدة واتحاد الدول الاسلامية، فلسطين والمقاومة الاسلامية وكذلك احياء ذكرى الراحل الفقيد آية الله محمد علي تسخيري (الفقيد كان يشغل منصب مستشار قائد الثورة الإسلامية في شؤون العالم الاسلامي، ورئيس المجلس الأعلى لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية).

واشار شهرياري الى مشاركة 232 شخصية بشكل حضوري، 52 منها اجنبية من 16 دولة و180 محلية، لافتا الى تنظيم 4 جلسات حضورية بمشاركة 17 شخصية بارزة.

 

         

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