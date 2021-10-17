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الجبهة الوطنية: نسبة المشاركة في الانتخابات 12% ونتائج المفوضية باطلة ولا تمثل العراقيين

رفضت الجبهة الوطنية المدنية العراقية نتائج الانتخابات البرلمانية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحركة في بغداد ، ودعت إلى "حوار وطني شامل" لتجنّب "الاحتراب الداخلي" بين المكونات العراقية.
رمز الخبر: ۵۸۷۲۹
تأريخ النشر: 17 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وجددت الجبهة الوطنية المدنية العراقية، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، رفضها لنتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد، معتبرةً أنّ نسبة المشاركة التي أعلنت عنها المفوضية العليا للانتخابات "غير معقولة"، وهي "لم تتجاوز 12% ما يعني بطلانها".

وقالت الجبهة الوطنية المدنية العراقية إنّها حذّرت باكراً من إجراء الانتخابات "دون تحضير الأجواء المناسبة"، وقررت مقاطعة الانتخابات و"توقعنا أن تترتب عليها فتنة وتزييف".

وطالبت "الجبهة الوطنية" المحكمة الاتحادية العليا بعدم التصديق على نتائج الانتخابات، ولكي "لا تكون هذه الانتخابات سبباً للفتنة والاحتراب الداخلي ندعو لحوار وطني شامل".

وقال رئيس الجبهة إياد علاوي إنّ العملية السياسية "أصبحت لا تليق بالشعب العراقي لأنها قائمة على المحاصصة"، مضيفاً أنّه "لا يحق للأقلية التي شاركت تحديد مصير الأغلبية التي قاطعت".

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