المفوضية تعلن نتائج الانتخابات بعد انتهاء العد والفرز اليدوي

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، نتائج الاقتراع بعد الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي.

موقع تابناك الإخباري_وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية القاضي جليل عدنان في مؤتمر صحفي، يوم السبت، إنه "تم الانتهاء من عملية تدقيق نتائج الانتخابات، بعد إكمال العد والفرز اليدوي لـ 3681 محطة".

وأضاف، أن "النتائج الأولية الآن متاحة أمام الجميع عبر موقع المفوضية العليا للانتخابات"، مبينا أن "هذه النتائج تعد أولية وبإمكان الطعن فيها".

وتابع، "نحن ملزمون وفقاً للقانون بأن نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين"، وأن نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية بلغت 43%.

من جانبه، ذكر قسم الشكاوى في المفوضية خلال المؤتمر الصحفي، أنه "تم فتح أبواب عدة لاستلام الطعون بنتائج الانتخابات"، مؤكدا انه "سيتم اجراء عمليات تفحيص وتدقيق بالطعون المقدمة كافة".

واضاف، أن "سيتم استقبال الطعون خلال 3 ايام من اعلان نتائج الانتخابات".

وسبق إعلان النتائج الأولية بعد التدقيق والإضافة انتشار أمني كبير عند مداخل العاصمة بغداد، وقرب المنطقة الرئاسية شديدة التحصين.

وجاءت نتائج الكتل السياسية بحسب الأرقام المعلنة على موقع المفوضية كالتالي:

الكتلة الصدرية: 73 مقعدا

كتلة تقدم بزعامة الحلبوسي: 37 مقعدا

دولة القانون: 34 مقعدا

الديمقراطي الكردستاني: 32 مقعدا

تحالف الفتح: 17 مقعدا

تحالف كردستان: 16 مقعدا

تحالف عزم : 12 مقعدا

امتداد: 9 مقاعد

الجيل الجديد: 9 مقاعد

إشراقة كانون: 6 مقاعد

العقد الوطني: 5 مقاعد

تصميم: 5 مقاعد

قوى الدولة: 4 مقاعد

النهج الوطني: 1 مقعد