النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۷۲مشاهدات
‍ پ

المفوضية تعلن نتائج الانتخابات بعد انتهاء العد والفرز اليدوي

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، نتائج الاقتراع بعد الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي.
رمز الخبر: ۵۸۷۲۷
تأريخ النشر: 17 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية القاضي جليل عدنان في مؤتمر صحفي، يوم السبت، إنه "تم الانتهاء من عملية تدقيق نتائج الانتخابات، بعد إكمال العد والفرز اليدوي لـ 3681 محطة".

وأضاف، أن "النتائج الأولية الآن متاحة أمام الجميع عبر موقع المفوضية العليا للانتخابات"، مبينا أن "هذه النتائج تعد أولية وبإمكان الطعن فيها".

وتابع، "نحن ملزمون وفقاً للقانون بأن نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين"، وأن نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية بلغت 43%.

من جانبه، ذكر قسم الشكاوى في المفوضية خلال المؤتمر الصحفي، أنه "تم فتح أبواب عدة لاستلام الطعون بنتائج الانتخابات"، مؤكدا انه "سيتم اجراء عمليات تفحيص وتدقيق بالطعون المقدمة كافة".

واضاف، أن "سيتم استقبال الطعون خلال 3 ايام من اعلان نتائج الانتخابات".

وسبق إعلان النتائج الأولية بعد التدقيق والإضافة انتشار أمني كبير عند مداخل العاصمة بغداد، وقرب المنطقة الرئاسية شديدة التحصين.

وجاءت نتائج الكتل السياسية بحسب الأرقام المعلنة على موقع المفوضية كالتالي:

الكتلة الصدرية: 73 مقعدا
كتلة تقدم بزعامة الحلبوسي: 37 مقعدا
دولة القانون: 34 مقعدا
الديمقراطي الكردستاني: 32 مقعدا
تحالف الفتح: 17 مقعدا
تحالف كردستان: 16 مقعدا
تحالف عزم : 12 مقعدا
امتداد: 9 مقاعد
الجيل الجديد: 9 مقاعد
إشراقة كانون: 6 مقاعد
العقد الوطني: 5 مقاعد
تصميم: 5 مقاعد
قوى الدولة: 4 مقاعد
النهج الوطني: 1 مقعد

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مقتل 10 أشخاص وفقدان 11 أخرين جراء الأمطار الغزيرة بولاية كيرالا الهندية
تظاهرات واحتجاجات في أكثر من منطقة ضد نتائج الإنتخابات الأخيرة
تسوية أوضاع مسلحين ومطلوبين في قرى جديدة بريف درعا
الصحة الايرانية تتسلم شحنة من لقاحات استرازانيكا المضادة لكورونا من بولندا
الحكومة تعلق الحوار مع المعارضة بعد تسليم أليكس صعب لواشنطن
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وشرطة الإحتلال تعتقل موظف أوقاف
السفير القطري ونائبه يصلان قطاع غزة مساء اليوم
أول صلاة "بلا تباعد" في الحرم المكي منذ أكثر من عام
الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم بوباء كورونا
مواجهات واعتقالات بين شبان مقدسيين وقوات الاحتلال في باب العامود ومخيم شعفاط
طاقم سينمائي روسي يعود إلى الأرض بعد تصوير أول فيلم في الفضاء
تظاهرة حاشدة في روما تطالب بحظر اليمين المتطرف
الأسير القواسمي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 88 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري
إطارات طائرة مصرية تنفجر أثناء هبوطها في مطار كلوج نابوكا
روسيا والصين تواصلان التدريبات البحرية المشتركة
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 16-10-2021
الصدر ينتقد المالكي وحزب الدعوة ويدعوهم الى كشف المدعين والمنتمين لهم والمتلطخة أيديهم بالفساد والدماء في الموصل والمحافظات
الحكيم والفياض يبحثان تطورات المشهد السياسي في العراق ونتائج الإنتخابات ومدى تأثيرها على المرحلة القادمة
الحكيم للحلبوسي: يجب الا تكون نتائج الإنتخابات سببا في انسداد سياسي جديد
اشتباكات عنيفة بين قوات من الأمن الفلسطيني ومسلحين في الخليل
المفوضية تعلن نتائج الانتخابات بعد انتهاء العد والفرز اليدوي
لوحة "الفتاة مع البالون" لبانكسي تباع بـ 25,5 مليون دولار
أنصار الله تدين الاعتداءات الإجرامية في أفغانستان ولبنان وسوريا
البعثة الأممية تصدر تقريرها حول أبرز مكامن الخلل في الانتخابات البرلمانية المبكرة
جعجع يهاجم الرئيس عون ويعترف بالمسؤولية عن كمين الطيونة: ما شهدناه بالأمس هو ميني 7 أيار
المعايير الدولية لعمل القضاء: بيطار والخروج عن المألوف
كلمة للسيد نصر الله الإثنين المقبل عند الساعة الثامنة والنصف مساء
وزير لبناني سابق: دور السفارة الامريكية وجعجع كان جر لبنان الى حافة الانهيار/ تصريحات اعضاء الكونغرس تُظهر مدى تورّطهم
تسونامي من الحمم البركانية على جزيرة لابالاما وإجلاء آلاف السكان
تواصل أعمال إزالة برج الجوهرة المدمر وسط مدينة غزّة