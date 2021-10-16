وفد من طالبان يغادر الى اوزباكستان لبحث العلاقات التجارية

غادر وفد من حركة طالبان العاصمة الأفغانية كابل، اليوم السبت، برئاسة نائب رئيس الوزراء الأفغاني، عبد السلام حنفي، متوجها إلى أوزباكستان لبحث العلاقات التجارية مع المسؤولين الأوزبكيين.

موقع تابناك الإخباري_وقال حنفي في تصريح صحافي قبيل مغادرته كابل إن الوفد سيلتقي مع المسؤولين الأوزبكيين في مدينة ترميز.

وأضاف أن الوفد يضم مسؤولين من وزارات الاقتصاد والتجارة والتعليم العالي والصحة العامة وهيئة الطيران المدني الأفغانية وعدد من رجال الأعمال.

وبحسب حنفي، فإن الوفد سيبحث توسيع العلاقات الاقتصادية والربط الكهربائي والسكك الحديدية والعلاقات الثنائية.

وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، سيطرت "طالبان" على أفغانستان بالكامل تقريبا، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته.