مأرب تستعد لاستقبال المولد النبوي الشريف بفعاليات وأنشطة متنوعة

في مديرية ماهلية ورحبة كتبت العبارات المرحبه بالمولد النبوي واكتست الشوارع بالحلة الخضراء، بالإضاءات والاقمشة.

وفي منطقة قانية في ذات المديرية نظم القطاع التربوي والثقافي فعالية تحضيرية بمناسبة قدوم مولد الهدى والنور تخللها كلمات وقصائد شعريه وفقرات، جسدت الابتهاج بذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي مديرية بدبدة نظم أبنائها فعالية خطابية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، ألقيت فيها كلمات أكدت على أهمية إحياء مولده لاستلهام الدروس والعِبر من سيرته العطرة كقائد وقدوة للبشرية.

وفي بدبدة فعالية خطابية، إحتفاء بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف ألقيت كلمات أكدت على إحياء المناسبة لما لها من أهمية كبيرة في تأكيد ارتباط اليمنيين بالرسول (ص) وآل بيته.

المصدر: قناة المسيرة