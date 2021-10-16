حكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة صنعاء تنظم حفلًا خطابيًا بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر

نظمت حكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة صنعاء حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة العيد الثامن والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر.

العيد الثامن والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر يغيب عن مناطق الثورة، حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء تحيي ذكرى أكتوبر بالتأكيد على تحرير كل حبة رمل يمنية من دنس الاحتلال.

من شاركوا في الثورة هنا في صنعاء حاضرون، وفي الجنوب المحتل الجنوب المحتل فبقية من مرتزقة خجلوا ان يوصموا بالثورة او يرد ذكرها ولو خفية عن المحتل.

تحل ذكرى ثورة أكتوبر وسط متغيرات جوهرية لعل أهمها تحرير مناطق ومديريات في جنوب اليمن المحتل، صنعاء في محطة أكتوبر الثامنة والخمسين أكثر عزما على صون وحدة اليمن واستقلاله.

المصدر: قناة المسيرة