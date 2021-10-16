مؤتمر لنقابة الأطباء بحلب وتأكيد على أهمية رفع السورية العلمية لمواكبة التطور ومواجهة الحصار

عقدت نقابة الأطباء السورية مؤتمرها الطبي الخامس في مدينة حلب شمال البلاد، بمشاركة أكثر من 400 طبيب من مختلف أنحاء البلاد .

موقع تابناك الإخباري_وتضمن المؤتمر الذي عقدت فعالياته على مدار ثلاثة أيام تحت عنوان “سوريا تنهض بالعلم والعمل” نحو 125 محاضرة وجلسة حول الأمراض القلبية وجراحتها والأمراض العصبية والهضمية والصدرية والتخدير وجراحة العين وجلسات للجراحة التنظيرية والتجميلية والأورام والتشريح المرضي وأمراض الأذن والأطفال.

وقال وزير الصحة السورية الدكتور حسن الغباش في كلمة خلال الافتتاح أن عنوان المؤتمر تأكيد على الشراكة بين وزارة الصحة والنقابات الطبية لتطوير مهنة الطب والارتقاء بها نحو الأفضل وتقديم كل الدعم للطبيب السوري لممارسة دوره الفاعل في تقديم العلاج للمرضى.

وأوضح أن وزارة الصحة استطاعت رغم كل التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي وجائحة كورونا تحقيق خطوات متقدمة على صعيد تحسين الواقع الصحي وتقديم خدمة أفضل للمرضى وما زالت تولي اهتماماً خاصاً للوقاية والكشف المبكر عن المرض وتخفيف العبء الاقتصادي للعلاج على الحكومة والأسر بتنفيذ حملات التلقيح ضد شلل الأطفال والكشف المبكر عن سرطان الثدي وتدريب الأطباء وتنمية مهاراتهم.

من جانبهم أكد منظموا المؤتمر أن نقابة الأطباء تسعى بالتشاركية مع وزارة الصحة إلى رفع السورية العلمية للأطباء السوريين لمواكبة التطور العلمي المتسارع في العالم, رغم العقوبات والحصار الاقتصادي الذي تفرضه واشنطن على سوريا, والتي لم تستثني حتى القطاع الصحي الذي يقدم خدماته للمواطنين .