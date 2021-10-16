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موسكو تعلن طرد مدمرة أمريكية في بحر اليابان وواشنطن تنفي

نفت واشنطن إعلان موسكو أن سفنا حربية أمريكية قد اقتربت بشكل كبير من المياه الإقليمية الروسية، بعد اقتراب سفينتين حربيتين روسية وأميركية بدرجة خطيرة من بعضهما في بحر اليابان الجمعة.
رمز الخبر: ۵۸۷۱۴
تأريخ النشر: 16 October 2021

موقع تابناك الإخباري_نفت واشنطن إعلان موسكو أن سفنا حربية أمريكية قد اقتربت بشكل كبير من المياه الإقليمية الروسية، بعد اقتراب سفينتين حربيتين روسية وأميركية بدرجة خطيرة من بعضهما في بحر اليابان الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن المدمرة الأمريكية "تشافي" التي تعمل في بحر اليابان منذ أيام "اقتربت من المياه الإقليمية لروسيا" حوالى الساعة 17,00 (08,00 ت غ) و"حاولت عبور الحدود".

وأضاف بيان موسكو أن "السفينة المضادة للغواصات +الأميرال تريبوتس+ كانت في المنطقة وأطلقت تحذيرا إلى سفينة أجنبية يتعلق بهذه الأفعال غير المقبولة".

وتابع أن المدمرة الأمريكية "اقتنعت بتصميم الطاقم الروسي على منع انتهاك للحدود الوطنية، وعادت أدراجها حوالى الساعة 17,50 عندما كانت على بعد أقل من ستين مترا" من السفينة "الأميرال تريبوتس".

وتابع أن البحرية الروسية أبلغت السفينة الأمريكية بأنها تبحر في منطقة "مغلقة أمام الملاحة بسبب نيران المدفعية في إطار المناورات الروسية الصينية المشتركة جوينت سي 2021".

وردا على البيان، قال البحرية الأمريكية إن ما ورد "خاطئ". وقالت في بيان إن السفينة "يو إس إس تشافي" كانت "تنفذ عمليات روتينية في المياه الدولية لبحر اليابان". ووصفت التعامل بين السفينتين بأنه كان "آمنا ومهنيا".

واعترفت واشنطن بأن روسيا أبلغت البحارة الأمريكيين بمناورات في المنطقة لكنها أكدت أنها مقررة "في وقت لاحق من اليوم".

وأضافت البحرية الأمريكية أن مدمرتها "احترمت القوانين والأعراف الدولية"، مؤكدة أن الولايات المتحدة "ستواصل الطيران والإبحار والعمل حيثما يسمح القانون الدولي بذلك".

والحوادث مع البحرية الروسية نادرة في المحيط الهادئ.

وتسيطر على المنطقة الصين التي لا تنظر بارتياح إلى الدوريات المنتظمة التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها في المياه الدولية للمنطقة.


         

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