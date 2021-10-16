لوحة "الفتاة مع البالون" لبانكسي تباع بـ 25,5 مليون دولار

بٌيعت لوحة "غيرل ويذ بالون" "الفتاة مع البالون" لفنان الشارع البريطاني بانكسي في مزاد بلندن مقابل 18,6 مليون جنيه استرليني "25,5 مليون دولار"، وهو رقم قياسي جديد للفنان البريطاني، وذلك بعد ثلاث سنوات من إحداثها ضجة كبيرة لتمزّقها ذاتياً.

موقع تابناك الإخباري_وبيعت اللوحة التي أعطيت عنواناً جديداً هو "لوف إز إن ذي بِن" "الحبّ في سلّة المهملات" في مزاد نظمته دار "سوذبيز"، وتجاوز سعرها بفارق كبير الرقم القياسي السابق لأعمال بانكسي.

وكانت لوحة لبانكسي بعنوان "غايم تشاينجر" "تغيير المعادلة" تكرّم أفراد الطواقم العلاجية، بيعت في آذار/ مارس الفائت في مقابل 16,75 مليون جنيه استرليني "23 مليون دولار"، وهو مبلغ قياسي لأعمال الفنان خصص ريعه للهيئة الصحية البريطانية.

وبعد وقت قصير من انطلاق المزاد توالت العروض متخطية بأشواط سعر 1,042 مليون جنيه إسترليني "1,36 مليون دولار" الذي بيعت به اللوحة إلى هاوية جمع أوروبية في عام 2018.