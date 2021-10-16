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الشيخ قاسم للشعب البحرين والأمة:

علينا جميعا أن نكون مدرسة حيّة نشطة أمام الهجمة المتعاظمة على الإسلام

دعا آية الله الشيخ عيسى قاسم بيانا اليوم السبت، الشعب البحريني لترقّب العديد من محاولات السياسة المعادية لإحداث الانشقاقات والتمزيق والفتنة، داعيا الأمة أن تكون مدرسة حيّة ومركزًا إعلاميًا واعيًا أمام الهجمة المتعاظمة على الإسلام.
رمز الخبر: ۵۸۷۰۸
تأريخ النشر: 16 October 2021

موقع تابناك الإخباري_دعا آية الله الشيخ عيسى قاسم بيانا اليوم السبت، الشعب البحريني لترقّب العديد من محاولات السياسة المعادية لإحداث الانشقاقات والتمزيق والفتنة، داعيا الأمة أن تكون مدرسة حيّة ومركزًا إعلاميًا واعيًا أمام الهجمة المتعاظمة على الإسلام.

وفيما يلي نص بيان الشيخ قاسم اليوم السبت:

"في ظلِّ الخلافات الحادّة بين الشعب والحكومة في التطبيع مع العدو الصهيوني، ومثله في مسألة الحق السياسي، والحقوق المدنيّة الأخرى، ومنها حقّ الحرية للسجناء، و عدم نجاح الحكومة في التحايل على هذه الحقوق، وإصرار الشعب عليها، على الشعب أن يترقّب العديد من المحاولات من السياسة المعادية، وأدواتها، لإحداث الانشقاقات المتعدّدة داخل البنية الشعبيّة من أجل تمزيق الشعب، وإشغاله عن قضاياه وإنْ احترق الناس.
إنَّ في ذلك لكيدًا بالشعب واختبارًا له، والمُشعِلُ لأيّ فتنةٍ شعبيّةٍ يتحمَّل مسؤولية ما يفعل.

تتعاظمُ الحملة الهجوميَّة على الإسلام من أجل تشويهه، وإسقاطه، والمشتركون فيها قوى طاغوتية، ومحليّة من داخل الأمّة، وأحزاب متآمرة كداعش التي تواصل ممارساتها الجاهليّة، وسفحها للدم الحرام، وهتكها لحرمة الإسلام.

وكلّ بيتٍ مؤمن يغار على دينه، وكلّ قلمٍ واعٍ ٍ ينتصر له، ولسانٍ ناطقٍ بما يجب عليه -من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-، ومؤسسة ثقافية صغيرة أو كبيرة تقدّر الإسلام قدره، وكلّ حزبٍ إيماني رسالي؛ أن يقدّموا الإسلام للجيل الحاضر، والأجيال التالية على ما هو عليه، وبواقعه الصدق، من كونه علمًا، وعدلاً، وحكمةً، ورحيمًا، ومنقذًا للبشرية.

علينا جميعًا أن نكون مدرسةً حيّةً نشطةً لا تفتر، ومركزًا إعلاميًّا واعيًا، ومخلصًا للإسلام، يبثّ عن عظمته ليل نهار بلا انقطاع ولا توقّف".

 

         

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