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الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 16-10-2021

رمز الخبر: ۵۸۷۰۴
تأريخ النشر: 16 October 2021

_أولاً: أحداث

• هآرتـس: تسرب 12 ألف ليتر من المازوت في حقل نفط في منطقة ميكوروت مما يضع المياه الجوفية هناك في خطر.

• يديعوت: مجموعة من البدو اقتحموا قاعدة للجيش شمال البلاد واستولوا على 17 هاتف محمول لجنود من لواء كفير.

• إعلام عبري: عبرت مسيّرة من قطاع غزة فوق مستوطنات الحزام لفترة وجيزة ثم عادت إلى القطاع.

• القناة 12: مجهولون استولوا على عشرات الآلاف من "الشواكل" بعد اختراقهم حسابات تطبيق تحويل أموال من بنك هبوعليم للعديد من المستوطنين.

• اعلام عبري: إنتحار جندي صهيوني من خلال القفز من سيارة أجرة بعد تلقيه مكالمة هاتفية.

• اعلام عبري: هجوم سيبراني يستهدف أنظمة الكمبيوتر بمستشفى هيلل يافا في الكيان الصهيوني.

• معاريف: إصابة جندي من حرس الحدود بعد تعرُّضه لعملية دهس بالقرب من حاجز قلنديا العسكري.

• قناة كان: الشرطة تعثر على نفق تحت وحدة سكنية طوله 120 مترا في أشكول مخصص لزراعة المخدرات.

_ثانيًا: مواقف وآراء

معاريف: تشير التقييمات الأمنية المتشددة إلى وجود نحو 250 ألف صاروخ من أنواع مختلفة موجهة نحو "إسرائيل".

رئيس الوزراء: إيران حققت في السنوات الثلاث الماضية قفزة هائلة إلى الأمام في قدرتها على التخصيب النووي.

هآرتس: في "إسرائيل" خائبون من أسلوب الأميركيين الذي لا يظهر نيّة بممارسة ضغط على إيران.

رئيس الوزراء: إسرائيل ستحتفظ بالجولان حتى مع تغير موقف الولايات المتحدة والعالم من دمشق.

القناة 12: رئيس الموساد السابق يوسي كوهين: "إن التقارب وبناء العلاقات مع السعودية مهم للغاية لإسرائيل إنه جزء من تقوية الخير مقابل الشر في الشرق الأوسط.

رئيس الشاباك الإسرائيلي الجديد رونين بار: التهديد الرئيسي هو محور إيران، وسيبقى في قلب الأعمال الاستخبارية.

وزير الخارجية يائير لابيد: كل يوم يمر وكل عقبة أخرى في المفاوضات تقرب إيران من القنبلة النووية.

القناة 12: استطلاع للرأي يُظهر أن 86% من ناخبي الليكود يُفضلون نتنياهو.

_ثالثًا: إجراءات

القناة 13: رئاسة هيئة الاركان أمرت بإنتاج المزيد من الطائرات المُسيرة من أجل استخدامها في الحروب القادمة.

معاريف: أنهي الجيش تمرينًا أجراه بشكل مفاجئ على كيفية التعامل مع سيناريوهات الحرب الإلكترونية "السايبر".

صحيفة ماكور ريشون: تمرين ضخم في هضبة الجولان يحاكي حرباً مع حزب الله.

قناة كان: إغلاق المجال الجوي في هضبة الجولان أمام الرحلات الجوية المدنية، بعد ساعات هجوم إسرائيلي في سوريا.

اعلام عبري: رفع حالة التأهب ونشر منظومات الدفاع الجوي والتجهّز لتدهور الأحداث على الحدود اللبنانية الفلسطينية في أعقاب الأحداث في لبنان.

الجيش: انطلاق مناورات العلم الأزرق في الكيان غدا الاحد بمشاركة 7 دول: أمريكا، "إسرائيل"، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا، فرنسا، الهند، اليونان.

يديعوت: الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون شرعنة استخدام القنب لأغراض طبية بتأييد 54 عضوا ومعارضه 42.

يديعوت: وزارة الصحة تطلب من جميع المستشفيات اتخاذ احتياطات عاجلة تحسباً لاحتمال تعرُّضها لهجمات سيبرانية مماثلة للهجوم ضد مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة

القناة 7: وصول طائرة تقل حوالي 250 مهاجرًا يهوديا من "يهود بني منشيه" في الهند بالتعاون مع الوكالة اليهودية ومنظمة شفي يسرائيل.

إعداد:تابناك

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