النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۴مشاهدات
‍ پ

تنظيم داعش الإرهابي يتبنى تفجير مسجد "فاطمية" في قندهار

تبنى تنظيم داعش الإرهابي تفجيرًا استهدف مسجدا في مدينة قندهار (جنوبي أفغانستان) وأوقع عشرات الشهداء.
رمز الخبر: ۵۸۶۹۱
تأريخ النشر: 16 October 2021

موقع تابناك الإخباري_تبنى تنظيم داعش الإرهابي التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدًا في مدينة قندهار (جنوبي أفغانستان) وأوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وتبنى التنظيم الإرهابي في بيان نشرته وكالة "أعماق" التابعة له التفجير الذي وقع الجمعة في مسجد "فاطمية"، وهو أكبر مسجد للطائفة الشيعية في مدينة قندرهار. وأكد تنظيم داعش أن انتحاريين اثنين من عناصره فجرا نفسيهما في المسجد.

وارتفع عدد شهداء التفجير إلى 62 شهيدا، بالإضافة إلى 100 جريح.

ويعد المسجد المستهدف أكبر مسجد للطائفة الشيعية في قندهار، كما أنه التفجير الأول الذي يحدث في هذه المدينة التي تعد معقل حركة طالبان، ويعيش فيها 5% من الهزارة.

وكان تنظيم داعش الإرهابي تبنى تفجيرا استهدف مسجدا للهزارة -الجمعة الماضي- في منطقة خان آباد بولاية قندوز (شمالي أفغانستان)، واستشهد فيه 60 شخصا، وجرح أكثر من 100.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان محمد نعيم إن "الهجوم على مسجد الشيعة في قندهار مفجع ووراءه أشخاص يتبنون أفكارا متطرفة"، مضيفا أن "الجناة لن يستطيعوا تحقيق أهدافهم"، وأن طالبان "لن تسمح بالتعرض لأي مواطن بسوء ولكل مواطنينا حق ممارسة عبادتهم".

وشهدت أفغانستان مؤخرا عددا من الهجمات والتفجيرات التي تبنّى معظمها تنظيم داعش، من بينها هجوم على قاعة للحفلات في مدينة أقجه (في ولاية جوزجان شمالي البلاد)، بتفجير أدى إلى مقتل عروس وجرح 5 آخرين.

يذكر أن طالبان سيطرت في 15 آب/ أغسطس الماضي على أفغانستان بالكامل تقريبا، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أميركي شديد الفوضى اكتملت نهاية الشهر ذاته.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وفد من طالبان يغادر الى اوزباكستان لبحث العلاقات التجارية
مأرب تستعد لاستقبال المولد النبوي الشريف بفعاليات وأنشطة متنوعة
الرئيس السابق لوران غباغبو يطلق حزبه الجديد خلال أيام
تظاهرة رافضة لاستيلاء الاحتلال على أراضي المواطنين بالخليل
تشييع شهداء التفجير الارهابي في مسجد "فاطمية" بقندهار
تونس تزوّد موريتانيا بـ 100 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا
حكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة صنعاء تنظم حفلًا خطابيًا بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر
تسونامي من الحمم البركانية على جزيرة لابالاما وإجلاء آلاف السكان
تواصل أعمال إزالة برج الجوهرة المدمر وسط مدينة غزّة
ثلاثة قتلى وسبعة جرحى في زلزال في جزيرة بالي
مؤتمر لنقابة الأطباء بحلب وتأكيد على أهمية رفع السورية العلمية لمواكبة التطور ومواجهة الحصار
أرودوغان يستقبل ميركل في زيارة وداعية تبحث العلاقات الثنائية بين البلدين
موسكو تعلن طرد مدمرة أمريكية في بحر اليابان وواشنطن تنفي
متظاهرون معارضون للحكومة يحتشدون أمام القصر الرئاسي بالخرطوم
استمرار التظاهرات الرافضة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي
حزب الله يدين بشدة المجزرة التي ارتكبها داعش في مسجد بقندهار: جرائم داعش تستدعي تحركا واسعا على امتداد الأمة
الحكيم للحلبوسي: يجب الا تكون نتائج الإنتخابات سببا في انسداد سياسي جديد
الصدر ينتقد المالكي وحزب الدعوة ويدعوهم الى كشف المدعين والمنتمين لهم والمتلطخة أيديهم بالفساد والدماء في الموصل والمحافظات
بالأسماء.. مسؤولون من حزب القوات بينهم مسؤول أمن جعجع اطلقوا النار على المتظاهرين
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 16-10-2021
الحكيم والفياض يبحثان تطورات المشهد السياسي في العراق ونتائج الإنتخابات ومدى تأثيرها على المرحلة القادمة
خميس بيروت الأسود.. مجزرة قواتية بحق متظاهرين ومواقف رسمية خجولة
ابنة الشهيدة فرحات للسيد نصرالله: نحن معك في طريق الحق طريق الحسين
محمد تامر ينضم إلى قافلة شهداء تظاهرة رفض تسييس التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
اشتباكات عنيفة بين قوات من الأمن الفلسطيني ومسلحين في الخليل
بوتين: لا داعي للتسرع في الاعتراف الرسمي بحركة طالبان
مقتل جندي جزائري قرب الحدود مع المغرب
الدور الذي تؤديه أنظمة العمالة الإقليمية حماية للكيان الصهويني الغاصب
في مؤتمر النقل المستدام .. غوتيريش يؤكد أهمية وسائل النقل عديمة الكربون في بناء مستقبل أخضر
بن حبتور: التريث في الدخول إلى مأرب هدفه الرئيس حقن الدماء