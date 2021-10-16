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الحكيم للحلبوسي: يجب الا تكون نتائج الإنتخابات سببا في انسداد سياسي جديد

بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي تطورات المشهد السياسي في العراق ونتائج الإنتخابات البرلمانية وناقشا وجهات النظر حول الحلول اللازمة للمرحلة القادمة.
رمز الخبر: ۵۸۶۸۸
تأريخ النشر: 16 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وأكد الحكيم خلال اللقاء الذي عقد مساء امس الجمعة، أهمية تكاتف القوى الفائزة لتحقيق تطلعات الشعب، وقال "إن الإنتخابات جاءت معالجة لانسداد سياسي مر به العراق لذا ينبغي أن لا تكون نتائج الإنتخابات هذه سببا في انسداد سياسي جديد".

ودعا إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، مشيرا الى إن كل المصالح الخاصة محفوظة بتحقيق المصلحة العامة ومهددة إذا ما تأثرت المصلحة العامة.

وجدد الحكيم دعوة المفوضية والسلطة القضائية إلى النظر بجدية بالطعون والشكاوى، وأخذ الطعون والشكاوى بجدية عالية والتدقيق في كل خرق حدث سيزيد من شفافية العملية الإنتخابية ويمهد لاستقرار العراق الذي يصب في مصلحة الجميع.

 

 

 

 

 

 

 

 

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