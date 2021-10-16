تنكيس الأعلام فوق داونينغ ستريت والبرلمان بعد مقتل برلماني بعملية طعن داخل كنيسة

نُكست الأعلام فوق عدد من المؤسسات الحكومية في لندن، حدادا على النائب البرلماني المحافظ، ديفيد أميس، الذي قتل اليوم الجمعة إثر تعرضه لعملية طعن داخل كنيسة أثناء لقاء انتخابي.

موقع تابناك الإخباري_تم تنكيس الأعلام فوق عدد من المؤسسات الحكومية في لندن، حدادا على النائب البرلماني عن حزب المحافظين الحاكم ديفيد أميس، الذي قتل اليوم الجمعة إثر تعرضه لعملية طعن داخل كنيسة أثناء لقاء انتخابي.

ونُكست الأعلام فوق مقر رئيس الوزراء البريطاني "داونينغ ستريت" ومبنى البرلمان، بينما أعرب العديد من المشرعين عن صدمتهم إزاء وفاة أميس البالغ من العمر 69 عاما الذي كان برلمانيا مخضرما وانتخب في مجلس النواب لأول مرة عام 1983.

وأكدت القوات الامنية البريطانية أنها اعتقلت مشتبها فيه (يبلغ من العمر 25 عاما) في الهجوم الذي أودى بحياة أميس في كنيسة بلفيرس الميثودية في بلدة لي-آن-سي، غير أن دواع الهجوم لا تزال مجهولة.

وكانت شرطة مقاطعة إسكس في شرق إنجلترا قد اكدت في بيان لها في وقت سابق من الجمعة، أن النائب توفى في موقع الحادث، رغم جهود رجال الإسعاف إنقاذ حياته.

وعلى خلفية مقتل أميس، هرع رئيس الحكومة بوريس جونسون إلى العودة للندن من مدينة برستل غرب البلاد حيث شارك في اجتماع.