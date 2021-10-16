جعجع يهاجم الرئيس عون ويعترف بالمسؤولية عن كمين الطيونة: ما شهدناه بالأمس هو ميني 7 أيار

في اعتراف علني عن وجود عناصر مسلحة له في منطقة الطيونة امس موقع حدوث عمليات القنص على المتظاهرين ضد القاضي طارق بيطار، اعلن رئيس حزب ​القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​، أنه "إذا تعدى أي شخص علينا سندافع عن أنفسنا فلن نموت وأعيننا مفتوحة وكرامتنا مهمة جداً".

موقع تابناك الإخباري_وحاول جعجع في حديث تلفزيوني، مساء اليوم الجمعة، تبرير ما حصل من قنص لمتظاهرين باعتباره 7 ايار جديد، قائلا ان "ما شهدناه بالأمس هو ميني 7 أيار وذلك لأننا يجب ‏أن نعود إلى الهدف ‏الأساسي وراء 7 أيار هذه المرّة الذي هو ‏التحقيق في جريمة المرفأ".

وأضاف أنه "كان لا بد من نوع من 7 أيار عند المسيحيين تحقيقاً للهدف ‏الذي هو حتى هذه ‏اللحظة إقالة أو قبع القاضي طارق البيطار، ‏على ما أحبوا تسميتها، وتحديداً من ‏أجل قتل التحقيق في انفجار مرفأ ‏بيروت وليس أبداً لأي سبب آخر شخصي ضد ‏القاضي البيطار‏".

وتناسى جعجع اطلاق مسلحين من حزبه على المتظاهرين يوم امس عبر قنصهم رغم وجود الجيش اللبناني في المنطقة، وعلمه يالتظاهرة السلمية التي كانت موجهة الى قصر العدل للدعوة لتنحية القاضي بيطار، وقال "ااسف لأن مديريّة المخابرات تقوم باستدعاء أشخاص من عين الرمانة، هؤلاء كانوا يجلسون في منازلهم ومنطقتهم، لا بأس استدعوهم ولكن الأولى استدعاء من أتوا للتعدي عليهم، لأنه الأصح استدعاء المعتدي قبل المعتدى عليه".

ودعا جعجع الى تحقيق دولي في قضية انفجار مرفأ بيروت قائلا "لن نتوصّل إلى نتيجة في التحقيق المحلي لذا من الأفضل أن نذهب منذ البداية باتجاه لجنة تقصي حقائق دوليّة".

وزعم قائلا "أنا لا أريد أن أقول إن ما قبل 14 تشرين ليس كما بعده ولكن اللبنانيين ضاقوا ذرعاً من حزب الله".

واكمل جعجع هجومه، وتطرق الى التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل قائلا "أعتقد أن شباب "التيار الوطني الحر" في مكان وقيادتهم في مكان آخر، وهم كانوا بطبيعة الحال مع الناس".

واعتبر أن "هدفنا الأول قلب الأكثرية الحالية لأنها أوصلت البلاد إلى ما نحن عليه اليوم و"المستقبل" يكون أحياناً مع الأكثرية وأحياناً مع الأقلية وبعد مش عارف حالو".

وعن الاتصال الذي تلقاه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والذي طلب منه تهدئة الاوضاع عقب الكمين المسلح في الطيونة، وصفه بأنه "كان سيئاً ولم أستنظف هذا الاتصال أبدا".

وقال جعجع: "أنا أعرف الرئيس ميشال عون جيدا جدا، فهو اتصل بي عن سابق تصوّر وتصميم من أجل أن يحاول أن يضع المسؤوليّة عندي إلى هذه الدرجة وأكثر أيضا".

وفي موازاة ذلك، كشفت مصادر مساء اليوم أنه تم توقيف 19 شخصاً في حوادث الطيونة ممن ثبت تورطهم في الكمين الذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.