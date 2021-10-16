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حصيلة ضحايا التفجير الارهابي في مسجد الفاطمية بقندهار ترتفع الى 62 شهيدا و68 جريحا

ارتفعت حصيلة الشهداء جراء تفجير انتحاري استهدف مسجدا في ولاية قندهار جنو افغانستان، الى 62 شخصًا فيما بلغ عدد الجرحى 68 في حصيلة مرجحة للارتفاع أيضاً.
رمز الخبر: ۵۸۶۸۲
تأريخ النشر: 15 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الافغانية إن انفجارًا كبيرًا استهدف مسجدًا في قندهار خلال صلاة الجمعة مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

واستهدف التفجير مسجد فاطمية، أكبر مسجد تابع للمسلمين الشيعة في مركز قندهار، حسبما أفاد مسؤول المسجد مرتضى ظريفي.

وأوضح أن انتحاريين فجرا نفسيهما أثناء صلاة الجمعة، ما أدى إلى استشهاد وجرح المئات.

والأسبوع الفائت استشهد 55 شخصاً على الأقل في هجوم انتحاري استهدف مسجداً للهزارة في مدينة قندوز الواقعة في شمال شرق أفغانستان، كما أفاد مسؤول في طالبان.

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