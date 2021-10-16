ابنة الشهيدة فرحات للسيد نصرالله: نحن معك في طريق الحق طريق الحسين

تقبلت عائلة الشهيدة مريم فرحات التعازي بشهادتها في منزلها الكائن في منطقة الطيونة في بيروت. وأكدت ابنتها أنها لن تترك نهج المقاومة، ونهج الإمام الحسين عليه السلام.

موقع تابناك الإخباري_ووجهت رسالة إلى الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله، بأنها ثابتة على طريق الحق وطريق الشهادة، وقالت "نحن معك يا حبيبنا يا سيد حسن نصرالله، في طريق حق، طريق الإمام الحسين عليه السلام.

وبدورها أعربت اخت الشهيدة مريم عن اعتزازاها بأن اختها شهيدة مظلومة، ولفتت إلى أنه لن تتخلى عن السيد حسن نصرالله، مهما فعلوا ومهما أجرموا، وقالت "نحن بأمر عمامتك يا سيد نصرالله".

وكانت الشهيدة مريم فرحات قد ارتقت بعد إصابتها بطلقة قناص في الرأس خلال وجودها على شرفة منزلها، برصاص عناصر من حزب القوات اللبنانية.