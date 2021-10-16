النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۵مشاهدات
‍ پ

رئيس هيئة الأركان يحذر من اقدام التحالف على ارتكاب مجزرة بحق المدنيين انتقاماً لتقدم في مأرب

نظّمت هيئة الاستخبارات والاستطلاع، في صنعاء احتفالا بتخريج الدورة "30" استخبارات واستطلاع، واحتفاءً بالمولد النبوي الشريف والذكرى الـ58 لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة، تحت شعار "من أجل استمرارية تفعيل العمل الاستخباري والأمني".
رمز الخبر: ۵۸۶۸۰
تأريخ النشر: 15 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وخلال الحفل، الذي حضره رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء الركن عبدالله يحيى الحاكم ومدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد الركن علي محمد أبو حليقة، أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن علي حمود الموشكي، أنه بمبادئ ثورة الـ14 من أكتوبر السامية ونضالات الأحرار جنوبا وشمالا تحرر جنوب الوطن من الاحتلال البريطاني.

وقال: "ونحن نحتفل اليوم بالذكرى الـ58 لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة، التي ضحى من أجلها الأحرار بقوافل من الشهداء من أجل الحرية والاستقلال، يقوم المرتزقة في المناطق المحتلة برفع أعلام المحتلين الجدد في محاولة يائسة لقتل روح وعنفوان هذه الثورة التي حررت جنوب الوطن من نير المحتل، ولم يجرؤ أحد من المرتزقة التحدّث عن ثورة الرابع عشر من أكتوبر لأنهم أصبحوا أدوات بيد المحتل".

وأضاف: "هناك فرق بين يمني يقاتل عن أرضه وعرضه بكل شموخ وعزة، ويمني يقاتل في صف العدوان كمرتزقة لا يستطيعون أن يوقفوا حرب، ولا يملكون القرار لا هم ولا العدو السعودي ولا الإماراتي، لأن القرار بيد الصهاينة والأمريكان".

وأوضح نائب رئيس الأركان أن "أحرار الشعب اليمني اليوم يسيرون على نفس درب ثوار 14 أكتوبر من أجل نيل الحرية والاستقلال، وقد تجسّدت عطاءات أحرار شعبنا اليوم من خلال قيام ثورة 21 سبتمبر، التي جعلت من أبرز أهدافها الحرية والاستقلال من الهيمنة والوصاية الخارجية على القرار الوطني".

وأردف بالقول: "نحن على موعد مع النصر القريب بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل اليمنيين وحدهم، وفي طليعتهم أبطال الجيش واللجان الشعبية، ومن خلفهم أبناء الشعب اليمني الواقفون ضد العدوان الذي دمّر وقصف كل شيء، ولكنه اصطدم بثبات وصمود أبناء الشعب اليمني الحر الأبي".. لافتاً إلى أن الاحتلال يقوم اليوم بنهب ثروات اليمن، وحتى الأشجار يأخذونها من سقطرى.

وأشاد اللواء الموشكي بالتطوّر النوعي الذي شهدته هيئة الاستخبارات والاستطلاع في مختلف جوانب واتجاهات العمل الاستخباراتي في المرحلة الراهنة، الذي كان له أثره الفاعل والملموس في إفشال أساليب العدوان الاستخبارية والنفسية.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مقاربة الأداء التاریخي للولایات المتحدة في منطقة الخلیج الفارسي
القسام تنشر صور الأسرى الإسرائيليين: لن يروا النور إلا بعدما يرى أسرانا الحرية
ائتلاف 14 فبراير يدين جريمة أمريكا التي نفّذتها بأدوات محليّة في لبنان وخطفت أرواح 7 أبرياء
10 أندونيسيين على الاقل بين قتيل وجريح جراء زلزال ضرب جزيرة بالي
بوريل من واشنطن: أزمة الغواصات انتهت وعلينا تجاوزها والتطلع إلى المستقبل
جونسون تعليقاً على طعن نائب محافظ: كلنا أصبنا بالصدمة والحزن
اشتباكات عنيفة بين قوات من الأمن الفلسطيني ومسلحين في الخليل
البعثة الأممية تصدر تقريرها حول أبرز مكامن الخلل في الانتخابات البرلمانية المبكرة
تنظيم داعش الإرهابي يتبنى تفجير مسجد "فاطمية" في قندهار
كلمة للسيد نصر الله الإثنين المقبل عند الساعة الثامنة والنصف مساء
الحكيم والفياض يبحثان تطورات المشهد السياسي في العراق ونتائج الإنتخابات ومدى تأثيرها على المرحلة القادمة
الحكيم للحلبوسي: يجب الا تكون نتائج الإنتخابات سببا في انسداد سياسي جديد
تنكيس الأعلام فوق داونينغ ستريت والبرلمان بعد مقتل برلماني بعملية طعن داخل كنيسة
جعجع يهاجم الرئيس عون ويعترف بالمسؤولية عن كمين الطيونة: ما شهدناه بالأمس هو ميني 7 أيار
الصدر ينتقد المالكي وحزب الدعوة ويدعوهم الى كشف المدعين والمنتمين لهم والمتلطخة أيديهم بالفساد والدماء في الموصل والمحافظات
حزب الله يدين بشدة المجزرة التي ارتكبها داعش في مسجد بقندهار: جرائم داعش تستدعي تحركا واسعا على امتداد الأمة
بالأسماء.. مسؤولون من حزب القوات بينهم مسؤول أمن جعجع اطلقوا النار على المتظاهرين
الحكيم للحلبوسي: يجب الا تكون نتائج الإنتخابات سببا في انسداد سياسي جديد
خميس بيروت الأسود.. مجزرة قواتية بحق متظاهرين ومواقف رسمية خجولة
اشتباكات عنيفة بين قوات من الأمن الفلسطيني ومسلحين في الخليل
ابنة الشهيدة فرحات للسيد نصرالله: نحن معك في طريق الحق طريق الحسين
محمد تامر ينضم إلى قافلة شهداء تظاهرة رفض تسييس التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
الصدر ينتقد المالكي وحزب الدعوة ويدعوهم الى كشف المدعين والمنتمين لهم والمتلطخة أيديهم بالفساد والدماء في الموصل والمحافظات
في مؤتمر النقل المستدام .. غوتيريش يؤكد أهمية وسائل النقل عديمة الكربون في بناء مستقبل أخضر
مقتل جندي جزائري قرب الحدود مع المغرب
آن هيدالغو تقود الحزب الاشتراكي في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022
وزير خارجية العراق يدعو لتقديم تسهيلات لدخول للطلبة والمواطنين العراقيين الى أذربيجان
بوتين: لا داعي للتسرع في الاعتراف الرسمي بحركة طالبان
"الشمس منتصف الليل".. أول فيلم سينمائي عن المنظومة الصاروخية الايرانية
بايدن: 66 مليون شخص لم يتم تطعيمهم بعد في الولايات المتحدة