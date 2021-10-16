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بوتين: لا داعي للتسرع في الاعتراف الرسمي بحركة طالبان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته خلال قمّة رابطة الدول المستقلة، التي انعقدت اليوم، إنّه "لا داعي للتسرع بالاعتراف الرسمي بحركة طالبان".
رمز الخبر: ۵۸۶۷۶
تأريخ النشر: 15 October 2021

موقع تابناك الإخباري_قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا داعي للتسرع في الاعتراف الرسمي بحركة "طالبان".

وأضاف بوتين خلال اجتماع رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة، اليوم الجمعة: "نحن نتفهم أننا بحاجة إلى التفاعل معهم (طالبان)، لكن يجب ألا نتسرع".

واعتبر الرئيس الروسي أنّ "الوضع في أفغانستان يثير القلق ويحمل مخاطر لمنطقة آسيا الوسطى".

وقال بوتين إن هناك 2000 مقاتل من تنظيم "داعش" في شمال أفغانستان، ويخطط قادتهم للتأثير على دول أخرى ومناطق في روسيا.

كما أوضح الرئيس الروسي بأنه سيكون من الصعب على "طالبان" التخلي عن مصدر دخل مثل تهريب المخدرات.

وأعلن أنّ "الإرهابيين في شمال أفغانستان يخططون لنشر نفوذهم في المناطق المجاورة، بما في ذلك بلدان رابطة الدول المستقلة، ويراهنون على إثارة النزاعات العرقية والطائفية والكراهية الدينية"، كما "يسعون إلى دخول الأراضي المجاورة تحت ستار اللاجئين".

وأكّد بوتين أنّ "مشكلة إنتاج المخدرات لا تزال حادة في أفغانستان، ولن يكون من السهل على السلطات الجديدة في هذا البلد التخلي عن مصدر الدخل من مثل هذه الأنشطة، خاصة في حالة الأزمة الاقتصادية".

وفي وقت لاحق اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين، إن بوتين ليس لديه أي خطط للقاء "طالبان"، والتي سيصل وفد يمثلها إلى موسكو في الشهر الجاري للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في أفغانستان.

هذا وقد أكدت وزارة الخارجية في وقت سابق أن موسكو ستدرس احتمال الاعتراف بسلطة حركة "طالبان" في أفغانستان بعد تشكيل حكومة شاملة تشارك فيها جميع الأطراف في البلاد، والتزامها بوعودها حول مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

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