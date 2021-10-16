مدبولى يتابع التكليفات الرئاسية بشأن الالتزام بالمعايير الأوروبية على استيراد السلع

موقع تابناك الإخباري_عقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعا لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن الالتزام بالمعايير الأوروبية في السلع والمنتجات المستوردة، والعمل على حوكمة منظومة الاستيراد.

واستهل مدبولي الاجتماع، بالإشارة إلى أنه في إطار تطبيق الدولة حاليًا لمنظومة التسجيل المُسبق للشحنات “ACI”، فهناك تكليف من الرئيس المصري بالاهتمام بمعايير ومواصفات السلع التي يتم استيرادها من الخارج؛ بحيث تكون على مستوى عالٍ من الجودة، ولذا فالحكومة تتابع تنفيذ هذا التكليف.

من جانبها، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم إعداد منظومة لحوكمة الاستيراد تعتمد على الالتزام بالمعايير الأوروبية وأن هذه المنظومة تقوم على محورين؛ الأول يقوم على تعظيم الاستفادة من المنصة الإلكترونية (نافذة) والثاني يعتمد على تعزيز نظام المطابقة المصري لحوكمة دخول المنتجات إلى الأسواق المصرية .