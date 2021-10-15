بايدن: 66 مليون شخص لم يتم تطعيمهم بعد في الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن فرض التطعيم ضد فيروس "كوفيد-19" نجح في تحفيز حصول الأمريكيين على اللقاح، لكنهظ انتقد استمرار المستويات المرتفعة لغير الملقحين.

موقع تابناك الإخباري_ذكر بايدن في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "متطلبات التلقيح التي بدأنا في فرضها هذا الصيف تعمل بشكل ناجح، كما أن قانون وزارة العمل بشأن متطلبات التطعيم للشركات بشكل كامل سيصدر قريبًا".

وكانت إدارة بايدن قد أوضحت أن معدل التطعيم ارتفع بأكثر من 20% بعد تبني مؤسسات لقرار فرض التطعيم في الأشهر الماضية، حيث أصدر الرئيس قرارًا في تموز/ يوليو بضرورة تلقي الموظفين الفيدراليين التطعيم أو الخضوع لاختبار أسبوعي، قبل أن يشترط التطعيم وحده في ايلول/ سبتمبر الماضي.

لكن الرئيس الأمريكي أضاف: "تراجع عدد غير الحاصلين على التطعيم إلى 66 مليون شخص، إنه لا يزال رقم مرتفع بشكل غير مقبول، لا يمكننا السماح بذلك".

ويرفض بعض الجمهوريين العمل بقرار فرض التطعيم ضد الفيروس التاجي، منهم حاكم تكساس جريج أبوت الذي أصدر أمرًا تنفيذياً بمنع الشركات من فرض التلقيح في الولاية.