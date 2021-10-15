حركة وعي تعرض أدلة ووثائق حول تزوير نتائج الانتخابات مطالبة بإعادة العد والفرز يدوياً

كشفت حركة وعي العراقية في مؤتمر صحافي عقدته الخميس ما بحوزتها من "أدلة تثبت عملية التلاعب بنتائج الانتخابات" البرلمانية المبكرة التي جرت يوم الأحد الماضي.

موقع تابناك الإخباري_ودعت الحركة وسائل الاعلام كافة إلى "المساهمة في إظهار الحقائق والدلائل التي تدين جهات ساهمت في التلاعب بالعملية الانتخابية والتأثير على نتائجها".

وأكد رئيس حركة وعي صلاح العرباوي رفض نتائج الانتخابات، مشيرًا إلى أن أصوات الحركة سرقت وأن المفوضية تتخبط في قراراتها وعليها أن توضح الحقائق وتعيد الحق إلى أصحابه.

من جانبه، شرح مسؤول الماكينة الانتخابية للحركة أحمد العبد الله الاخطاء والخروقات، وأثبت بالوثائق والحجج تزوير الانتخابات وعملية التلاعب بنتائجها، عارضا أمام وسائل الإعلام بعض "المغالطات والأخطاء التي ارتكبتها المفوضية بما يدل على التلاعب بالنتائج".