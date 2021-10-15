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وزير خارجية العراق يدعو لتقديم تسهيلات لدخول للطلبة والمواطنين العراقيين الى أذربيجان

وزير الخارجيَّة العراقي يلتقي نظيره الأذربيجاني.. ويدعو الى تقديم التسهيلات لمنح سمات الدخول للطلبة والمواطنين العراقيين الراغبين في زيارة أذربيجان.
رمز الخبر: ۵۸۶۶۴
تأريخ النشر: 15 October 2021

موقع تابناك الإخباري_التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بنظيره الأذربيجانيّ، بصفته الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز، جيهون بيراموف، على هامش مُشارَكته في اجتماع مجموعة دول حركة عدم الانحياز والاحتفال بالذكرى الـ60 لعقد المُؤتمر الأول للحركة الذي عقد في العاصمة الصربيّة بلغراد.

وذكر بيان للوزارة العراقية امس الخميس، انه جرى خلال اللقاء مُناقشة العديد من القضايا الإقليميَّة والدوليَّة، والادوار التي قامت بها حركة عدم الانحياز في ظل التطورات السياسيَّة والأمنيَّة في العالم.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائيَّة بين البلدين وسُبل تطويرها في المجالات كافة، ودعا حسين إلى تقديم التسهيلات لمنح سمات الدخول للطلبة والمواطنين العراقيين الراغبين في زيارة أذربيجان لاغراض متعددة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأذربيجاني على عمق الروابط المُتعددة التي تجمع البلدين وسعي بلاده إلى تعزيزها.

واتفق الجانبان على أهميّة تبادل الزيارات واللقاءات بين البلدين حكومةً وشعباً وزيادة آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

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وزير خارجية العراق يدعو لتقديم تسهيلات لدخول للطلبة والمواطنين العراقيين الى أذربيجان
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