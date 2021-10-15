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سعيّد يبلغ السفير الأمريكي استياءه من إدراج تونس في جدول أعمال الكونغرس

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، امس الخميس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم.
رمز الخبر: ۵۸۶۶۳
تأريخ النشر: 15 October 2021

موقع تابناك الإخباري_أعرب سعيّد للسفير الأمريكي عن استياء الدولة التونسية من إدراج الأوضاع في تونس في جدول أعمال الكونغرس الأمريكي، وفق بيان للرئاسة التونسية.

كما أشار الرئيس التونسي إلى أن العلاقات بين البلدين ستبقى قوية "بالرغم من أن عددًا من التونسيين يحاولون تشويه ما يحصل في تونس ويجدون من يصغي إليهم في الخارج".

وكان اللقاء فرصة أيضًا "لتوضيح جملة من المواضيع ورفع الالتباسات التي يشيعها أعداء الديمقراطية"، وفق البيان الرئاسي.

يذكر أن النائب الديمقراطي الأمريكي تيد دويتش قال الخميس إن "الديمقراطية التونسية في خطر" بعد شروع الرئيس قيس سعيد في فرض سلطات تنفيذية، مع استمرار تعليق عمل البرلمان.

وجاء تصريح دويتش خلال جلسة افتراضية للجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس النواب الأمريكي، لبحث التطورات في تونس.

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