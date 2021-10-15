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"حماس" و"الجهاد" تحذران "إسرائيل" من تداعيات المساس بالأسرى

قالت حركتا المقاومة الإسلامية "حماس"، والجهاد الإسلامي، إن مساس إسرائيل بالأسرى (الفلسطينيين) داخل سجونها "يقود المنطقة نحو انفجار واسع".
رمز الخبر: ۵۸۶۶۲
تأريخ النشر: 15 October 2021

موقع تابناك الإخباري_التقى وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بوفد من حركة الجهاد الإسلامي على رأسه أمين عام الحركة، زياد النخالة، وترأس وفد حركة حماس نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، كما شارك في اللقاء مسؤول ملف الأسرى في الحركة زاهر جبارين.

وناقش المجتمعون عدداً من القضايا ذات الأهمية المشتركة، على رأسها موضوع الأسرى في سجون الاحتلال والأسرى المضربين عن الطعام، وملف الاعتقال الإداري، وأكدوا عدم السماح للاحتلال بالاستفراد بأي أسير أو فصيل داخل السجون، وأن جميع الأسرى موحدون في معركة الدفاع عن حقوقهم واستعادتها كاملة بما فيها إخراج الأسرى كافة من العزل، وإزالة كل العقوبات التي اتخذت بعد عملية نفق الحرية.

وحذّر المجتمعون حكومة الاحتلال من اختبار صبر شعبنا ومقاومته، وقالوا إن المساس بالأسرى وإيذاءهم هو مساس بأبناء شعبنا كافة، وعلى الاحتلال أن يتحمل النتائج المترتبة عن هذه السياسة الحمقاء التي قد تقود المنطقة نحو انفجار واسع.

كما أكدت قيادة الحركتين وقوفها إلى جانب الأسرى المضربين عن الطعام، وحقهم في الحرية وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري الظالمة، والتي تستهدف النيل من عزيمة مناضلي شعبنا.

وتوجهت قيادة الحركتين بالتحية لأبطال نفق الحرية الذين أعطوا درسًا للجميع، بأننا شعب لا يفقد الأمل، وسيواصل نضاله حتى الحرية والاستقلال، وإن المقاومة عند وعدها بحرية الأسرى الستة في أي صفقة تبادل قادمة.

وفي الختام، دعت الحركتين جماهير الشعب الفلسطيني لمواصلة حراكها الجماهيري وتصعيد المقاومة بأشكالها كافة تضامنا مع الأسرى، ودعما لهم في وجه حكومة اليمين الفاشية التي تظن أنها تستطيع مواصلة عدوانها دون حساب.

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"حماس" و"الجهاد" تحذران "إسرائيل" من تداعيات المساس بالأسرى
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