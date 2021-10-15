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بعد لقائه وزير خارجية طالبان..

جاويش أوغلو: أبلغناهم بضرورة احتضان الجميع لوحدة وسلامة بلدهم

اكد وزير الخارجية التركي جاويش اوغلو انه أبلغ وزير خارجية طالبان أمير خان متقي خلال لقائهما الليلة الماضة بأنقرة ضرورة احتضان طالبان الجميع من اجل وحدة وسلامة افغانستان.
رمز الخبر: ۵۸۶۶۱
تأريخ النشر: 15 October 2021

موقع تابناك الإخباري_قال اوغلو في مؤتمر صحفي عقده مساء امس الخميس بعد لقائه وزير خارجية طالبان والوفد المرافق له، أنه قدم لوفد الحركة توصيات تركيا مجددًا بشأن تعليم الفتيات وضمان توظيف النساء في أفغانستان وان إدارة طالبان أكدت خلال اللقاء أنها ستقدم ما بوسعها لدعم المهاجرين الأفغان إذا أرادو العودة إلى البلاد.

وأضاف وزير الخارجية التركية: "أبلغنا وفد طالبان مرة أخرى بضرورة احتضانهم للجميع من أجل وحدة وسلامة بلادهم قبل كل شيء".

وأشار إلى أن وفد طالبان قدم طلباته لتركيا بخصوص مواصلة المساعدات الإنسانية والاستثمار والاقتصاد، أي المساعدات التنموية، وبخصوص استمرار المساعدات التي قدمتها منظماتها حتى اليوم مشددا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أفغانستان.

وأكد أن الهلال الأحمر التركي وفرّ 33 طنًا من المساعدات الإنسانية من باكستان وأوصلها إلى أفغانستان مشيرًا أن تركيا أكدت على ضرورة أن تكون الدول التي جمدت حسابات وأموال أفغانستان في الخارج أكثر مرونة من أجل تمكين دفع الرواتب.

وذكر جاويش أوغلو أن اللقاء بحث أيضًا مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن تنظيم "داعش" قوي في أفغانستان خصوصًا.

وقال: "رأينا في اعتداءاته الإرهابية الأخيرة الهجوم على المساجد والمطار. ومن جانب آخر، قلنا مجددًا اليوم لوفد طالبان بضرورة أن يكونوا شاملين من أجل وحدة البلاد، وشرحنا أهمية إدخال أشخاص إلى الإدارة من كافة الجماعات العرقية والدينية".

وبيّن أن اللقاء تناول أيضًا مسألة المهاجرين الأفغان، مؤكدًا أن العديد من المهاجرين الأفغان موجودون ليس في تركيا فقط وإنما بالدول المجاورة أيضًا، وأن بعض الذين في تركيا يرغبون بالعودة إلى بلادهم.

وذكر جاويش أوغلو أن إدارة "طالبان" أكدت أنها ستقدم ما بوسعها لدعم المهاجرين الأفغان إذا أرادوا العودة إلى البلاد.

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