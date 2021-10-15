النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۳مشاهدات
‍ پ
بن حبتور:

الدور الذي تؤديه أنظمة العمالة الإقليمية حماية للكيان الصهويني الغاصب

أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن، عبد العزيز بن حبتور أن الثوار الذين فجروا ثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة في وجه المستعمر البريطاني كانوا قد وصلوا إلى قناعة بأن الحرية والكرامة لا تُنتزع إلا بالكفاح المسلح.
رمز الخبر: ۵۸۶۵۶
تأريخ النشر: 15 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وفي لقاء تلفزيوني، اليوم الخميس، بمناسبة بالذكرى 58 لثورة الرابع عشر من أكتوبر، استعرض بن حبتور أمثلة على الجرائم البشعة التي ارتكبها الاستعمار البريطاني وتم تغييبها عن المناهج التربوية والاعلام من قبل العملاء، واضعًا أمام مسلحي اليوم دروسًا من مصير أسلافهم الذين تجندوا مع المستعمر البريطاني بالأمس القريب.

وأوضح بن حبتور الدور الذي تؤديه بعض أنظمة العمالة الإقليمية من خلال العدوان على اليمن كأدوات بيد بريطانيا وأمريكا، والتي تم إيجادها ضمن خارطة الأنظمة السياسية في المنطقة لحماية الكيان الصهيوني الغاصب.

وتابع قائلاً إن عملاء اليوم ينتظرهم نفس مصير عملاء بريطانيا بالأمس، وأي مرتزق وعميل سيحاسب من قبل الشعب اليمني.

وأضاف أن هناك صراع يدور من قبل المستعمرين الجدد في الجنوب على مصالحهم الخاصة وقال إن الإمارات أداة رخيصة جدًا بيد الأمريكيين والبريطانيين، وهي تحاول أن تكون دولة خارجة عن الإقليم بسبب ضخامة الأموال التي كدست معها، مشيرًا الى انها تريد أن تؤمن مصالح من النوع الجغرافي وخلافة، والسعودية تريد أن تؤمن مشاريعها الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي بعيد المدى.

وأكد رئيس الوزراء أن اليمن مع أي موقف معادي ومناهض للاستعمارين السعودي والخليجي الإماراتي.

ولفت الى أن التقسيم الجغرافي الحالي الموجود في الجزيرة العربية وبعض النظم العربية هي معظمها من أجل حماية المشروع الصهيوني، مؤكدًا أن احتلال جزيرة سقطرى وطرد مجاميع يتبعون لعملاء السعودية هو خدمة للمشروع الصهيوني كون الإمارات طبعت مع كيان العدو.

من جهة أخرى، قال بن حبتور إن على من أراد أن يبحث عن السلام فليدخل من بوابة السلام وليست من نافذته وذلك بوقف العدوان ورفع الحصار، لافتًا الى أن إصرار الأمريكيين على مقايضة الملف الإنساني بالقضايا العسكرية هدفه دفع صنعاء للاستسلام حتى لو شكلياً.

وفي هذا الاطار، كشف بن حبتور انه عُرض على الحكومة اليمنية في العام الثالث من العدوان أن تستسلم ولو صوريًا وبعدها يتم حل كل شيء وسيعيدون المرتزقة كمواطنين عاديين وحتى إلى السجون.

وأكد أن الأنظمة العربية ذهبت للتطبيع من أجل حماية عروشها لكن هذا لن يحميها على الإطلاق، مشددًا على أن "موقفنا تجاه القضية الفلسطينية واجب مقدس، قضية تحرير القدس وأرض فلسطين قضية أساسية من ديننا ومن ثقافتنا العروبية".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
"الشمس منتصف الليل".. أول فيلم سينمائي عن المنظومة الصاروخية الايرانية
بايدن: 66 مليون شخص لم يتم تطعيمهم بعد في الولايات المتحدة
حركة وعي تعرض أدلة ووثائق حول تزوير نتائج الانتخابات مطالبة بإعادة العد والفرز يدوياً
في مؤتمر النقل المستدام .. غوتيريش يؤكد أهمية وسائل النقل عديمة الكربون في بناء مستقبل أخضر
آن هيدالغو تقود الحزب الاشتراكي في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022
بن فرحان يلتقي بلينكن ويقول إن الرياض جادة بشأن المحادثات مع طهران
مقتل جندي جزائري قرب الحدود مع المغرب
وزير خارجية العراق يدعو لتقديم تسهيلات لدخول للطلبة والمواطنين العراقيين الى أذربيجان
سعيّد يبلغ السفير الأمريكي استياءه من إدراج تونس في جدول أعمال الكونغرس
"حماس" و"الجهاد" تحذران "إسرائيل" من تداعيات المساس بالأسرى
جاويش أوغلو: أبلغناهم بضرورة احتضان الجميع لوحدة وسلامة بلدهم
محمد تامر ينضم إلى قافلة شهداء تظاهرة رفض تسييس التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
بالأسماء.. مسؤولون من حزب القوات بينهم مسؤول أمن جعجع اطلقوا النار على المتظاهرين
خميس بيروت الأسود.. مجزرة قواتية بحق متظاهرين ومواقف رسمية خجولة
ناطق حكومة الإنقاذ يدين الاعتداء على المتظاهرين السلميين في لبنان
قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا اتخذت قراراً بالرد القاسي على العدوان الذي استهدف نقاطا تابعة للقوات الحليفة لسوريا في منطقة تدمر
كمين يوقع شهداء وجرحى في الطيونة وحزب الله وحركة أمل يحملان المحرضين المسؤولية
تجدد إطلاق النيران في الطيونة واحتراق منزل في الشياح
خببر عسكري: تقدم متسارع لقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية صوب مدينة مأرب
رغم كمين الطيونة.. متظاهرون أمام قصر العدل يدعون إلى كف يد القاضي البيطار عن التحقيق
ارتفاع عدد شهداء الكمين في الطيونة.. والمجلس الشيعي يدعو الأجهزة إلى كشف المتورطين
اعتراضات واسعة من قبل الكتل والمرشحين على نتائج الانتخابات واتهامات للمفوضية بسرقة الاصوات
6 قتلى و16 جريحاً حتى الآن وإطلاق النار بدأ بعمليات قنص على الرؤوس
خميس بيروت الأسود.. مجزرة قواتية بحق متظاهرين ومواقف رسمية خجولة
معرض فنّي في غزة بذكرى صفقة "وفاء الأحرار"
متطوعون يساعدون أهالي قرية بيتا في قطف الزيتون
بلينكن: مستعدون للتوجه إلى خيارات أخرى إذا لم تغير إيران مسارها
المضي بنتائج الانتخابات الأخيرة يعرض السلم الأهلي للخطر
شهداء وجرحى إثر إطلاق القناصة النار على متظاهرين متجهين نحو قصر العدل
تشييع أمين السر المساعد للجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة بحضور قادة الفصائل في دمشق