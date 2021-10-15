أبو ظريفة يدين العدوان على سوريا: دمشق قادرة على التصدي لهذا الإجرام الإسرائيلي

قال القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة "ندين العدوان على سوريا الشقيقة، ونعتبر هذا العدوان المتكرر هو انتهاك لسيادة سوريا باعتبارها عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة."

وفي تصريح لتابناك اليوم الخميس، اضاف انه لن يؤثر هذا العدوان على سوريا وقال: سوريا قادرة على التصدي لهذا الإجرام الإسرائيلي في إطار وحدة الكل الوطني السوري في مواجهة الاحتلال وعدوانه المستمر.

وتابع: يبدو أن الاحتلال لا يروق له المواقف السورية ولا الاستقرار في سوريا فيحاول أن يعبث دائما من خلال هذه الغارات التي نعتبرها انتهاك صارخ للقانون الدولي.