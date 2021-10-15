شهاب يدين العدوان على سوريا: آن الأوان لأن يكون هناك رد حاسم على هذه الغارات

قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب انه " من حق سوريا أن تدافع عن نفسها وأن تدافع عن أرضها في مواجهة هذا الإرهاب وهذا العدوان الصهيوني."

وفي تصريح لتابناك اليوم الخميس، اضاف شهاب: نحن ندين بشدة استمرار الغارات الصهيونية على سوريا، وهذه الغارات تستهدف إسرائيل من ورائها زعزعة استقرار سوريا وتهديد أمنها بشكل مستمر.

وتابع: إسرائيل تحاول دائما أن تثبت إنه هي صاحبة اليد الطولى في المنطقة، ولذلك نحن نقول بأنه آن الأوان لردع الكيان الصهيوني وآن الأوان لأن يكون هناك رد حاسم على هذه الغارات وعلى استمرار الإرهاب والعدوان بحق سوريا وبحق شعبا وأرضا.

*حركة الجهاد الاسلامي تجدد موقفها بمساندة الاسرى بتحركاتهم ضد مصلحة السجون

قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب ان الثابت لدى حركة الجهاد الإسلامي هو ان ملف الأسرى خط أحمر.

وفي تصريح لتابناك اليوم الخميس، اضاف شهاب ان "الحركة ستساند الأسرى في هذا الإضراب وفي كل خطواتهم التصعيدية ضد مصلحة السجون".