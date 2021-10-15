حماس تحذر من استمرار جرائم الاحتلال بحق المقاومة

قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان "نؤكد لاسرانا أننا معكم نساندكم ولن نخذلكم واننا لن نتخلى عن قضيتكم".

واضاف رضوان في تصريح لتابناك اليوم الخميس: قضية الأسرى هي محل إجماع وطني وهي على سلم أولويات المقاومة.

وتابع: نحذر الاحتلال الصهيوني من مغبة استمرار هذا العدوان بحق أسرانا وعلى الاحتلال ان يتحمل كامل التداعيات المترتبة على الجرائم بحق أسرانا.

*رضوان يدين العدوان على سوريا: نتضامن ونقف مع الأشقاء السوريين في دفاعهم عن بلدهم

قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان "نحن ندين هذا الاعتداء الصهيوني الإجرامي على دمشق وعلى سوريا ونعتبر أنه يمثل عدوانا على سوريا وعلى أمتنا ومن حق سوريا أن ترد على هذا العدوان الصهيوني."

واضاف رضوان: نعرب عن تضامننا ووقوفنا مع الأشقاء السوريين في دفاعهم عن بلدهم، ورد هذا العدوان الذي يتواصل على سوريا وعلى أمتنا العربية والإسلامية وهذا يدل على عقلية صهيونية، لا تؤمن إلا بالجرائم واستمرار العدوان على الأمة العربية والإسلامية.