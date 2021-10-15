6 قتلى و16 جريحاً حتى الآن وإطلاق النار بدأ بعمليات قنص على الرؤوس

أكد وزير الداخيلة اللبناني، بسام المولوي، أن "مجلس الأمن المركزي شدد على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي الذي هو أقدس الأقداس"، مشيرًا الى أنه "حتى الآن هناك 6 قتلى و16 جريحاً".

موقع تابناك الإخباري_وفي مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الامن المركزي، تعقيبًا على الأحداث التي تشهدها منطقة الطيونة، اليوم الخميس، شدّد المولوي على أن "الذين حضّروا للتظاهرة أكدوا لنا أنها ستكون سلمية وإطلاق النار بدأ بعمليات قنص على الرؤوس، وتم إطلاق 4 قذائف b7 في الهواء".

وأعلن المولوي أن "كل الأجهزة تقوم بدورها للانتقال إلى مرحلة التوقيفات كي يأخذ القانون مجراه".

وقال إن "منظمي التظاهرة أكدوا لنا سلميتها، والجريمة التي حصلت كانت في استعمال القنص، وتفاجأنا بأمر خطر هو إطلاق النار على الرؤوس"، وأضاف"سنطلب من السياسيين اتخاذ الاجراءات اللازمة بالسياسة وخارجها لضبط الوضع، لأن تفلته ليس من مصلحة أحد".