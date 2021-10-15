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تجدد إطلاق النيران في الطيونة واحتراق منزل في الشياح

تجددت المواجهات في منطقة الطيونة وإطلاق القذائف، في وقت يحاول متطوعو الاسعاف والانقاذ عددا من المواطنين المسنين من منازلهم في المنطقة.
رمز الخبر: ۵۸۶۴۶
تأريخ النشر: 14 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وفرد العديد من المواطنين اللبنانين من منطقة إطلاق النيران في بيروت، وسط انتشار مسلح من قبل محازبي القوات اللبنانية، الذي ينزعمه سمير جعجع، وبعد اندلاع حريق في أحد مباني منطقة الشياح عقب إطلاق قذائف صاروخية.

واستهدف مسلحون تجمعا للصحافيين وعناصر الجيش اللبناني عند مستديرة الطيونة في بيروت بقذيفة آر بي جي. وأعلن الصليب الأحمر اللبناني يعلن عن ارتفاع حصيلة كمين الطيونة إلى 6 شهداء وأكثر من 60 جريحاً حتى الآن.

سياسياً وفي سياق متابعة الموضوع، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ان الجيش ماض في اجراءاته الميدانية لمعالجة الاوضاع واعادة بسط الامن وازالة كل المظاهر المخلة بالامن وتوقيف المتورطين في هذه الاحداث واحالتهم على القضاء المختص.

وكان ميقاتي انتقل الى مقر وزارة الدفاع حيث استقبله وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، ثم انتقلوا الى غرفة عمليات قيادة الجيش لمتابعة مجريات الاوضاع من قائد الجيش واعضاء مجلس القيادة.

ودخلت مدرعات الجيش اللبناني أحياء في الشياح وعين الرمانة مع استمرار إطلاق الرصاص.

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